A jó formában lévő újonc Dunaújváros „lesimázta” a Szekszárdot is

Az előző két fordulóban elszenvedett súlyos vereségek után a Szekszárd az NB III Dél-Nyugati csoportjának egyetlen veretlen együttese, a Dunaújváros ellen lépett pályára hazai környezetben. A harmadosztály újonca nagy reményekkel érkezett a vármegye székhelyének csapatához, még úgy is, hogy idegenbeli mérkőzésein eddig többnyire csak egy pontot tudott begyűjteni.

Bartha László és a Szekszárdi UFC negatív spirálba került

Fotó: Makovics Kornel

A lassan beinduló találkozón mindkét fél kerülte a kockázatot, ami az iram és az élvezeti faktor rovására ment. Az első negyedóra tapogatózása után azonban megszületett a vendégek vezető találata: a Dunaújváros célratörőbb játéka Bata góljában csúcsosodott ki, miután a hazai védelem hibázott a tizenhatoson belüli helyezkedésben.

A folytatás kiegyenlítettebb mezőnyjátékot hozott, de a Szekszárd csak elvétve jutott el a vendégek kapujáig. A félidő hajrájában újra a Fehér vármegyeiek domináltak: előbb Dobos, majd néhány perccel később Pintér talált be, így a szünetre már háromgólos előnnyel vonulhattak.

Fordulás után a Szekszárd aktívabban támadott, és több kidolgozott akcióval is eljutott a dunaújvárosi kapu közelébe, ám Bolla komolyabb védésre ritkán kényszerült. A hazaiak egyszer a kapufát is eltalálták, de a túloldalon szintén akadt egy hasonló vendég lehetőség, amikor a felsőléc mentett Bognár helyett.

A 68. percben végleg eldőlni látszott a mérkőzés: Paksi Dániel második sárga lapja után emberhátrányba került a Szekszárd. A Dunaújváros addig sem erőltette a támadásokat, és emberelőnyben még inkább a biztonságra törekedett – ennek ellenére egy újabb védelmi hiba után megszerezte a negyedik gólját is.

Az utolsó negyedórában a vendégek elsősorban a labdabirtoklásra helyezték a hangsúlyt, és már nem vállaltak felesleges kockázatot. A csereként beállók ugyan próbáltak lendületet hozni, de az eredmény nem változott: a veretlen Dunaújváros magabiztosan vitte el a három pontot a Szekszárd otthonából.

Délnyugati-csoport, 12. forduló

Szekszárdi UFC–Dunaújváros FC 0–4 (0–3). Szekszárd, v.: Kakuk (Jakab, Szabados)

Szekszárd: Bognár Zs.– Lajkó, Füredi, Ágics, Szeydl (Tanos, a szünetben)– Lékó (Péter D., a szünetben), Major (Budai, 73.)– Sütő (Ulbert, 64.), Paksi, Bartha– Arena Á. Edző: Juhász Máté

Gólszerzők: Bata (18.), Dobos (40.), Pintér M. (42.), Balogh B. (72.). Kiállítva: Paksi D. (Szekszárd, 67.)