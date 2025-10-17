október 17., péntek

NB I-es visszajátszók

4 órája

A paksi visszajátszók hatékonysága: a harmadosztályból az élvonalba lendülve

Nem megszokott, hogy egy NB I-es labdarúgó a harmadosztályú meccsen lép pályára – Pakson viszont ez tudatos rendszer része. Aki a Paks II-ben játékperceket gyűjt, az sokszor már a következő élvonalbeli bajnokin vagy kupatalálkozón is főszereplővé válik.

Teol.hu

Amikor 2025 júliusában hivatalossá vált az NB III Dél-Nyugati csoportjának beosztása, Kindl István vezetőedző úgy fogalmazott: „a cél továbbra is a biztos bennmaradás.” Akkor még csak sejteni lehetett, hogy a Paks II történetének egyik legfiatalabb keretével vág neki a harmadosztály küzdelmeinek – ma pedig már tudjuk, hogy az „állandó” játékosok között egyetlen 20 év feletti sincs. 

Gyurkits Gergő a Pécsi MFC elleni NB III-as bajnoki után a Puskás Akadémiának két gólt lőtt
Fotó: Molnár Gyula

Ez a fiatalság becsülendő, ugyanakkor a rutintalanság időnként az eredményesség rovására megy. Mindez azonban természetes egy második számú együttes esetében: itt a fő cél nem a tabellán elért helyezés, hanem a fejlődés, a felnőttfutballhoz való alkalmazkodás. 
Éppen ezért különösen értékes, ahogyan a klub rendszeresen visszajátszat NB I-es labdarúgókat a harmadosztályba. Legyen szó sérülés utáni játékba hozásról vagy ritkább élvonalbeli szerepeltetésről, a lehetőség mindkét félnek hasznos: a fiatalok testközelből tanulhatnak élvonalbeli tapasztalattal rendelkező játékosoktól, a rutinosabbak pedig versenykörülmények között szerezhetnek újra ritmust. 
A módszer hatékonyságát jól mutatja, hogy a visszajátszók több mint fele a következő első csapatos mérkőzésén jól teljesített. A védelemben Vas Gábor, Szabó János és Silye Erik is hosszabb kihagyás után tért vissza a kezdőbe, miután NB III-as mérkőzésen szerepeltek, a játékpercek tehát valóban célt szolgáltak. 

A Paks rendszeresen visszajátszat labdarúgókat a harmadosztályba

Lenzsér Bence még ennél is tovább ment: a Dunaújváros elleni harmadosztályú fellépése után néhány nappal az Újpest otthonában győztes gólt szerzett – ennél jobban aligha lehetne jelezni, hogy visszatért a formája. Hasonló utat járt be Pethő Milán is, aki mindkét idénybeli találatát azután lőtte, hogy előtte a Paks II-ben kapott játéklehetőséget. Balogh Balázs gólt ugyan nem szerzett, de gólpasszal segítette a csapatot a Szajol elleni kupameccsen, közvetlenül NB III-as bevetése után. 
A leglátványosabb példát viszont Gyurkits Gergő szolgáltatta: a nyíregyházi rövid NB I-es beugró után másnap Pécsen lépett pályára a második csapatban, majd a Puskás Akadémia elleni bajnokin két góllal hálálta meg a bizalmat.

Természetesen nem minden történet végződött pozitívan. A legszerencsétlenebbül Szendrei Ákos járt, akinek a Dombóvár elleni vármegyei rangadón eltört a lábközépcsontja, azóta sem térhetett vissza. Szekszárdi Milán viszont inkább a forma- és posztverseny miatt kapott mostanában több lehetőséget a második csapatban, miután a remek NB I-es szezonkezdet után kisebb sérülés is hátráltatta. 
A válogatott szünetben két rutinos játékos, Böde Dániel és Szabó János is szerepelt a Paks II-ben – utóbbi győztes góllal jelentkezett a Balatonlelle ellen. Ha a tendencia folytatódik, a debreceni bajnokin újabb példákkal bővülhet a visszajátszók sikerlistája. A veterán csatárnak kifejezetten jól jönne egy jó teljesítmény, hiszen az előző NB I-es idény gólkirálya az ősszel eddig mindössze egyszer talált a kapuba. 

 

