A vezetőedző állásába került a méretes pofon

A Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapata honlapján bejelentette, hogy közös megegyezéssel távozott a klubtól Sebastjan Krasovec vezetőedző.

A zalaiak közlése szerint az együttes „a bajnokság eddigi részében messze a várakozás alatt szerepelt”, és az első öt fordulóban nyújtott teljesítmény után úgy döntöttek, hogy azonnali változtatásra van szükség.

A Zete a hétvégi fordulóban Pakson az Atomerőmű SE vendégeként lépett pályára, s szenvedett katasztrofális, 115–76 arányú vereséget. Krasovec egyébként 2023 októbere és 2024 júliusa között volt a paksi alakulat edzője is.