56 perce
A vezetőedző állásába került a méretes pofon
A Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapata honlapján bejelentette, hogy közös megegyezéssel távozott a klubtól Sebastjan Krasovec vezetőedző.
A zalaiak közlése szerint az együttes „a bajnokság eddigi részében messze a várakozás alatt szerepelt”, és az első öt fordulóban nyújtott teljesítmény után úgy döntöttek, hogy azonnali változtatásra van szükség.
A Zete a hétvégi fordulóban Pakson az Atomerőmű SE vendégeként lépett pályára, s szenvedett katasztrofális, 115–76 arányú vereséget. Krasovec egyébként 2023 októbere és 2024 júliusa között volt a paksi alakulat edzője is.
Az egyesület dolgozik a szlovén szakember pótlásán, a következő mérkőzésre egyelőre a Baki Gergely, Bencze Tamás páros készíti fel a csapatot. A ZTE az eddigi öt bajnokijából csak egyet nyert meg, így az utolsó előtti helyen áll az NB I-ben.