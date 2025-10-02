Közösségi oldalán keres edzőt a vármegyei klub

Az MLSZ körzetközpontként működő egyesületként elkötelezett, képesített labdarúgó-edzőt keres utánpótlás csapatához a Bonyhád Völgység LC, adta fel álláshirdetését közösségi oldalán a klub. A piros-fehéreknél a szakmai háttér mellett elvárás még, hogy a jelentkező szenvedéllyel dolgozzon a gyermekek fejlődéséért és nem mellesleg szeresse is a sportot.

Közösségi oldalán adott fel álláshirdetést a bonyhádi klub

Forrás: Bonyhád VLC

Jelenleg közel kétszázötven utánpótláskorú sportoló rúgja a bőrt a Bonyhád VLC-nél, a klub az U13-as korosztálytól egészen az U21-ig nevezett csapatot a vármegyei bajnokságba. Az U12-es, U13-as és U15-ös egylet az MLSZ regionális ligájában is megméreti magát, emellett hat korcsoport (U9, U11, U13, U15, U17, U19) futsalbajnokságában szintén szerepel a BVLC.

A felnőtt futballcsapat az előző idényt az NB III-ban töltötte, ahol ugyan kiharcolta a bennmaradást, de racionális döntést hozva a nyáron visszalépett a harmadik vonaltól. Az idei vármegye I-es bajnokságot győzelemmel kezdte Sárai György együttese, a következő négyet azonban egyaránt elveszítette.

Játékostoborzás álláshirdetésben

A 2023/2024-es szezon végén komoly anyagi nehézségekkel küzdött az FC Dunaföldvár, emiatt az NB III-as keret valamennyi tagját kénytelen volt elengedni az ötödik helyen végzett gárda. Ebből kifolyólag tavaly júniusban saját közösségi oldalán adott fel „álláshirdetést” a klub, így próbált meg játékosokat toborozni. A mögöttünk hagyott idényben mindössze hét pontot gyűjtve (1 győzelem, 4 döntetlen, 25 vereség) sereghajtóként búcsúzott az osztálytól és tért vissza a vármegyei első osztályba.