október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állást hirdet az egyesület

1 órája

Közösségi oldalán keres edzőt a vármegyei klub

Címkék#körzetközpont#álláshirdetés#Bonyhád VLC

Teol.hu

Az MLSZ körzetközpontként működő egyesületként elkötelezett, képesített labdarúgó-edzőt keres utánpótlás csapatához a Bonyhád Völgység LC, adta fel álláshirdetését közösségi oldalán a klub. A piros-fehéreknél a szakmai háttér mellett elvárás még, hogy a jelentkező szenvedéllyel dolgozzon a gyermekek fejlődéséért és nem mellesleg szeresse is a sportot.

álláshirdetés bonyhád vlc
Közösségi oldalán adott fel álláshirdetést a bonyhádi klub
Forrás: Bonyhád VLC

Jelenleg közel kétszázötven utánpótláskorú sportoló rúgja a bőrt a Bonyhád VLC-nél, a klub az U13-as korosztálytól egészen az U21-ig nevezett csapatot a vármegyei bajnokságba. Az U12-es, U13-as és U15-ös egylet az MLSZ regionális ligájában is megméreti magát, emellett hat korcsoport (U9, U11, U13, U15, U17, U19) futsalbajnokságában szintén szerepel a BVLC.

A felnőtt futballcsapat az előző idényt az NB III-ban töltötte, ahol ugyan kiharcolta a bennmaradást, de racionális döntést hozva a nyáron visszalépett a harmadik vonaltól. Az idei vármegye I-es bajnokságot győzelemmel kezdte Sárai György együttese, a következő négyet azonban egyaránt elveszítette.

Játékostoborzás álláshirdetésben

A 2023/2024-es szezon végén komoly anyagi nehézségekkel küzdött az FC Dunaföldvár, emiatt az NB III-as keret valamennyi tagját kénytelen volt elengedni az ötödik helyen végzett gárda. Ebből kifolyólag tavaly júniusban saját közösségi oldalán adott fel „álláshirdetést” a klub, így próbált meg játékosokat toborozni. A mögöttünk hagyott idényben mindössze hét pontot gyűjtve (1 győzelem, 4 döntetlen, 25 vereség) sereghajtóként búcsúzott az osztálytól és tért vissza a vármegyei első osztályba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu