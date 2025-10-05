október 5., vasárnap

A diaszpóra találkozója

1 órája

Árpád-kupa: Szekszárd képviselte ismét az anyaországot a tengerentúlon

Címkék#San Francisco Hungarians#Toronto Fradi#Árpád-kupa#Szekszárd

Hat csapat részvételével, magyarországi gárdaként egyedül a Szekszárd vett részt a XXVII. Árpád-kupán.

Az elmúlt több mint negyed században az észak-amerikai diaszpóra egyik legrangosabb találkozójává és közösségi eseményévé vált az Árpád-kupa, amelynek megrendezéséért nagy harc folyik a tengerentúlon. Az idei befutó Miami volt, a San Francisco Hungarians, a Chicago Gulyás, a Toronto Fradi, a Hamilton-Windsori Magyarok és a Cleveland Hungária FC mellett egy év kihagyás után ismét Szekszárd képviselte az anyaországot.

árpád-kupa szekszárdi miami
A nyolc csapatos Árpád-kupa egyik résztvevője a Szekszárd volt
Forrás: Beküldött fotó

A 2010-es években sorozatban öt elsőséget jegyző Tolna vármegyei különítmény ezúttal szűk kerettel és több sérülttel állt ki (két játékost másik csapatból kaptak), ennek a barátságos focitorna azonban a magyarság összetartozására, valamint a foci szeretetére volt hivatott szimbolizálni. A XXVII. Árpád-kupa végül a San Francisco–Toronto fináléval zárult Floridában.

A Szekszárd csapatát Horváth Róbert, Ezer Dávid, Wéber Tamás, Inger Viktor, Horváth Róbert, Rusznák Zoltán, Ezer János, Szegi Mihály, Hegedűs Gábor, Domokos Béla, Koch Andreas Johannes és Bóka László erősítette.

 

