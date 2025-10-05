Árpád-kupa: Szekszárd képviselte ismét az anyaországot a tengerentúlon

Az elmúlt több mint negyed században az észak-amerikai diaszpóra egyik legrangosabb találkozójává és közösségi eseményévé vált az Árpád-kupa, amelynek megrendezéséért nagy harc folyik a tengerentúlon. Az idei befutó Miami volt, a San Francisco Hungarians, a Chicago Gulyás, a Toronto Fradi, a Hamilton-Windsori Magyarok és a Cleveland Hungária FC mellett egy év kihagyás után ismét Szekszárd képviselte az anyaországot.

A nyolc csapatos Árpád-kupa egyik résztvevője a Szekszárd volt

Forrás: Beküldött fotó

A 2010-es években sorozatban öt elsőséget jegyző Tolna vármegyei különítmény ezúttal szűk kerettel és több sérülttel állt ki (két játékost másik csapatból kaptak), ennek a barátságos focitorna azonban a magyarság összetartozására, valamint a foci szeretetére volt hivatott szimbolizálni. A XXVII. Árpád-kupa végül a San Francisco–Toronto fináléval zárult Floridában.

A Szekszárd csapatát Horváth Róbert, Ezer Dávid, Wéber Tamás, Inger Viktor, Horváth Róbert, Rusznák Zoltán, Ezer János, Szegi Mihály, Hegedűs Gábor, Domokos Béla, Koch Andreas Johannes és Bóka László erősítette.