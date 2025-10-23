1 órája
A szórványmagyarság tornáján nem minden a győzelem körül forog
Október elején a floridai Miami adott otthont az Észak-Amerikában élő magyarok hagyományos labdarúgótornájának. A 27. alkalommal kiírt Árpád-kupa résztvevői között ezúttal is volt szekszárdi csapat, amelynek kerete ezúttal nem volt NB I-es labdarúgókból, hanem egy baráti társaság tagjaiból állt össze.
Immár három évtizedes múltra tekint vissza az Árpád-kupa, amelyen a tengerentúlon élő magyarság csapatai mérik össze tudásukat, és mindig akad egy-két anyaországi együttes is.
A tornának korábban sokáig Las Vegas adott otthont – köszönhetően a szekszárdi származású dr. Kálmán László Los Angeles-i magyar főkonzulnak –, aztán 2017-től minden esztendőben más város a rendező. Ezúttal a napfényes Miamira esett a választás, amelynek Kendall városrészében sportkomplexum várta a nevező hat csapatot. Közöttük volt egyetlen anyaországi gárdaként a Szekszárd is, amely a nyitómeccset vívta a San Francisco együttesével. A tornát korábban ötször megnyerő szekszárdiaknak ezúttal nem sok babér termett. Igaz a korábbiakkal ellentétben, amikor Bakalár László korábbi NB I-es labdarúgókkal megerősített formációjától „rettegett” az amerikai magyar diaszpóra közössége, ezúttal mindössze két focista múlttal rendelkező játékos volt a csapat tagja.
Árpád-kupa: Szekszárd képviselte ismét az anyaországot a tengerentúlon
„Tizenhárman utaztunk el Amerikába, a csapatban tízen voltunk tolnaiak – mondta Kerner Csaba, a Szekszárd kapitánya, aki korábban hétszer vett részt a tornán. – Sokat köszönhetek „Bakinak”, rengeteg élményt adott, sok ismerőst szereztem a kapcsolatai révén. A Covid után azonban valami félrement… Las Vegasban csak négy csapat indult, Laci társasága is elfogyott, úgy döntöttem előlépek szervezővé.”
Az együttes tagjai gyerekkoruk óta ismeri egymást, több évtizedes barátság köti össze őket.
„Új alapokra helyeztem a részvételünket. Nem a kupa megnyerése lett az elsődleges motiváció, az összmagyarság összetartozásának erősítése és a világlátás lett az elsődleges szempont – tette hozzá Kerner Csaba. – Szeretjük a focit, de 18-20 éves fiatalokkal nem tudjuk felvenni a versenyt. Amiben tudunk segítünk Csibi Lorándnak, az Árpád-kupa főszervezőjének, de számunkra nem a foci az elsődleges, az élmények miatt vállaltuk a túrát. Az időnk nyolcvan százalékát együtt töltöttük, sok közös programot szerveztem, amiből a mai napig töltekezni tudunk.”
Az Árpád-kupa összehozza az észak-amerikai magyarságot
A csapatban többen sérüléssel bajlódtak, így örültek annak, hogy két Miamiból származó labdarúgóval kiegészülve második csoportmeccsükön nem vallottak kudarcot a Cleveland Hungária FC ellen. A 2x30 perces meccseket kiváló időben, remek körülmények között rendezték, a Szekszárd azonban nem győzni ment, sokkal inkább a közösen megélt élményeken volt a hangsúly.
Jövőre a kanadai Toronto várja az Árpád-kupa és a labdarúgó-vb résztvevőit. Kerner Csaba még nem döntötte el, hogy indulnak-e a tornán.