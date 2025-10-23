A szórványmagyarság tornáján nem minden a győzelem körül forog

„Tizenhárman utaztunk el Amerikába, a csapatban tízen voltunk tolnaiak – mondta Kerner Csaba, a Szekszárd kapitánya, aki korábban hétszer vett részt a tornán. – Sokat köszönhetek „Bakinak”, rengeteg élményt adott, sok ismerőst szereztem a kapcsolatai révén. A Covid után azonban valami félrement… Las Vegasban csak négy csapat indult, Laci társasága is elfogyott, úgy döntöttem előlépek szervezővé.”

Az együttes tagjai gyerekkoruk óta ismeri egymást, több évtizedes barátság köti össze őket.

„Új alapokra helyeztem a részvételünket. Nem a kupa megnyerése lett az elsődleges motiváció, az összmagyarság összetartozásának erősítése és a világlátás lett az elsődleges szempont – tette hozzá Kerner Csaba. – Szeretjük a focit, de 18-20 éves fiatalokkal nem tudjuk felvenni a versenyt. Amiben tudunk segítünk Csibi Lorándnak, az Árpád-kupa főszervezőjének, de számunkra nem a foci az elsődleges, az élmények miatt vállaltuk a túrát. Az időnk nyolcvan százalékát együtt töltöttük, sok közös programot szerveztem, amiből a mai napig töltekezni tudunk.”

Az Árpád-kupa összehozza az észak-amerikai magyarságot

A csapatban többen sérüléssel bajlódtak, így örültek annak, hogy két Miamiból származó labdarúgóval kiegészülve második csoportmeccsükön nem vallottak kudarcot a Cleveland Hungária FC ellen. A 2x30 perces meccseket kiváló időben, remek körülmények között rendezték, a Szekszárd azonban nem győzni ment, sokkal inkább a közösen megélt élményeken volt a hangsúly.

Jövőre a kanadai Toronto várja az Árpád-kupa és a labdarúgó-vb résztvevőit. Kerner Csaba még nem döntötte el, hogy indulnak-e a tornán.