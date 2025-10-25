október 25., szombat

Kosárlabda

2 órája

Az Atomerőmű SE olyan teljesítményt rakott le, hogy a szurkolók csak pislogtak! (galéria)

A férfi kosárlabda NB I ötödik fordulójában az Atomerőmű SE végig vezetve legyőzte a Zalaegerszeg együttesét.

Teol.hu

Az előző idény bronzcsatájának szereplői az új szezon ötödik fordulójára a tabella alján találták magukat, így alsóházi rangadóként kanyarodott vissza ez a párosítás. A Zalaegerszeg kispadján ráadásul az a Sebastjan Krasovec ült, aki Pakson is megfordult korábban – számára külön pikantériát adott a visszatérés. 

Benke Szilárd és az Atomerőmű SE simán legyűrte a ZTE gárdáját
Fotó: Molnár Gyula

Előbb Hicks, majd Benke

A találkozó rögtön feszült hangulatban kezdődött: előbb Benke fejsérülése, majd Edosomwan sportszerűtlen hibája borzolta a kedélyeket. A faultokkal tarkított első percekben azonban egyértelműen az ASE diktálta a tempót, Krasovec első időkérése 11–4-nél jött. Ez azonban nem hozott változást, sőt: Hicks és Bluiett pontjai nyomán rohamosan nőtt a hazai előny (22–7). A paksi rohanások és a gyilkos triplaeső miatt a különbség többször is átlépte a húszpontos határt, végül 38–20-nál zárult az első negyed. 
A második tíz perc sem hozott egerszegi dobóélesedést, így az egyetlen reményük az lehetett, hogy az atomvárosi faultgondok előbb-utóbb visszaütnek – ezekből ugyanis akadt bőven mindkét térfélen. Ezt nehezítette Krivacsevics kisebb sérülése, ami miatt a magyar játékperceket és a rotációt is sürgősen át kellett szerveznie Joncsevszkinek. A paksiak még így is magabiztosan tartották a távolságot Benke agilis támadójátékának köszönhetően (50–28). A hazai időkérés után azonban a hazai dobáskiválasztás hirtelen teljesen szétesett: percekig alig egy pont jött össze az ASE-től. Az egerszegiek viszont nem tudtak élni a lehetőséggel, mert továbbra is sorra maradtak ki a kísérleteik. Így a paksi „besülés” ellenére is maradt a biztos hazai előny, húsz pont volt különbség a nagyszünetre (55–35).

Kitettek magukért a cserék is 

A második játékrész elején Révész rögtön jelezte, hogy őt is számításba kell venni: hat gyors ponttal máris 64–39-re módosította az állást, ami újabb vendég-időkérést eredményezett. A következő percekben a festékben ugyan többször érvényesült a ZTE, a befejezések továbbra sem jöttek kellő hatékonysággal. A paksiak néhány távoli találata pedig bőven elég volt ahhoz, hogy a különbség nagyjából állandó maradjon. 
A harmadik negyed egyetlen pozitív híre az volt, hogy Krivacsevics visszatérhetett, bokasérülése szerencsére nem bizonyult komolynak. Ezzel együtt a mérkőzés képe nem változott: az ASE-cseresor, élén Edwinnel lendületet adott a hazaiaknak, akik így tovább tudták növelni előnyüket (76–46). A védekezés is összeállt, így a harmadik játékrész végére lényegében minden lényegi kérdés eldőlt (89–51). 
Az utolsó negyedben mindkét oldalon a kevesebb szerephez jutó játékosok kaptak lehetőséget, hiszen ekkorra már semmilyen tétje nem maradt a záró tíz percnek. A hosszabb ideje kimaradó Cohillnek, valamint az idényben először lehetőséget kapó Nagy Dánielnek. A ZTE ugyan igyekezett még kozmetikázni az eredményt, de nem tudott közelebb férkőzni a hazaiakhoz. Az ASE végül magabiztos, meggyőző győzelmet aratott, és ezzel fontos lépést tett előre a tabellán. 
Gratulálok a csapatnak és a szurkolóinknak, hogy az egész meccsen támogattak minket – mondta Alexandar Joncevski. – Az első perctől kezdve megértette mindenki a mérkőzés fontosságát, és azt hogy milyen energiával kell játszanunk. Gyakorlatilag végig kontrolláltuk a meccset, így a fiataloknak is lehetőséget tudtam adni. Az első félidőben csak öt eladott labdánk volt, ez kulcsfontosságúnak bizonyult.”

 

Férfi NB I 5. forduló

Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE KK 115–76 (38–20, 17–15, 34–16, 26–25)
Paks, Gesztenyés úti sportcsarnok, 900 néző. v.: Nagy Viktor, Söjtöry Tamás, Nyilas István
Paks: HICKS 16/3, BENKE 19/3, BLUIETT 21/18, Eilingsfeld 6/6, EDOSOMWAN 15. Csere: Géringer 4, EDWIN 20/6, Révész 8, Krivacsevics 4, Cohill 2, Nagy D. Vezetőedző: Alekszandar Joncsevszki
Zalaegerszeg: HUNTER 7/3, Kucsora, HELLEMS 7, VARENCE 11, Tóth Á. 4. Csere: SCHERER B. 13/9, Szalay D. 2, Takács M. 5, JOHNSON 24, Mokánszki 3/3, Csizmadia, Csátaljay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec
Az eredmény alakulása. 4. p.: 19–7. 8. p.: 34–14. 14. p.: 48–26. 18. p.: 51–33. 24. p.: 68–46. 28. p.: 80–47. 34. p.: 103–64 38. p.: 113–70.

Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabda

Fotók: molnár gyula

 

 

