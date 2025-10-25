A jó kezdés után sem vett vissza a lendületből az ASE csapata, amely kiütötte a ZTE-t (képgalériával)

Az előző idény bronzcsatájának szereplői az új szezon ötödik fordulójára a tabella alján találták magukat, így alsóházi rangadóként kanyarodott vissza ez a párosítás. A Zalaegerszeg kispadján ráadásul az a Sebastjan Krasovec ült, aki Pakson is megfordult korábban – számára külön pikantériát adott a visszatérés.

Benke Szilárd és az Atomerőmű SE simán legyűrte a ZTE gárdáját

Fotó: Molnár Gyula

Előbb Hicks, majd Benke

A találkozó rögtön feszült hangulatban kezdődött: előbb Benke fejsérülése, majd Edosomwan sportszerűtlen hibája borzolta a kedélyeket. A faultokkal tarkított első percekben azonban egyértelműen az ASE diktálta a tempót, Krasovec első időkérése 11–4-nél jött. Ez azonban nem hozott változást, sőt: Hicks és Bluiett pontjai nyomán rohamosan nőtt a hazai előny (22–7). A paksi rohanások és a gyilkos triplaeső miatt a különbség többször is átlépte a húszpontos határt, végül 38–20-nál zárult az első negyed.

A második tíz perc sem hozott egerszegi dobóélesedést, így az egyetlen reményük az lehetett, hogy az atomvárosi faultgondok előbb-utóbb visszaütnek – ezekből ugyanis akadt bőven mindkét térfélen. Ezt nehezítette Krivacsevics kisebb sérülése, ami miatt a magyar játékperceket és a rotációt is sürgősen át kellett szerveznie Joncsevszkinek. A paksiak még így is magabiztosan tartották a távolságot Benke agilis támadójátékának köszönhetően (50–28). A hazai időkérés után azonban a hazai dobáskiválasztás hirtelen teljesen szétesett: percekig alig egy pont jött össze az ASE-től. Az egerszegiek viszont nem tudtak élni a lehetőséggel, mert továbbra is sorra maradtak ki a kísérleteik. Így a paksi „besülés” ellenére is maradt a biztos hazai előny, húsz pont volt különbség a nagyszünetre (55–35).

Kitettek magukért a cserék is

A második játékrész elején Révész rögtön jelezte, hogy őt is számításba kell venni: hat gyors ponttal máris 64–39-re módosította az állást, ami újabb vendég-időkérést eredményezett. A következő percekben a festékben ugyan többször érvényesült a ZTE, a befejezések továbbra sem jöttek kellő hatékonysággal. A paksiak néhány távoli találata pedig bőven elég volt ahhoz, hogy a különbség nagyjából állandó maradjon.

A harmadik negyed egyetlen pozitív híre az volt, hogy Krivacsevics visszatérhetett, bokasérülése szerencsére nem bizonyult komolynak. Ezzel együtt a mérkőzés képe nem változott: az ASE-cseresor, élén Edwinnel lendületet adott a hazaiaknak, akik így tovább tudták növelni előnyüket (76–46). A védekezés is összeállt, így a harmadik játékrész végére lényegében minden lényegi kérdés eldőlt (89–51).

Az utolsó negyedben mindkét oldalon a kevesebb szerephez jutó játékosok kaptak lehetőséget, hiszen ekkorra már semmilyen tétje nem maradt a záró tíz percnek. A hosszabb ideje kimaradó Cohillnek, valamint az idényben először lehetőséget kapó Nagy Dánielnek. A ZTE ugyan igyekezett még kozmetikázni az eredményt, de nem tudott közelebb férkőzni a hazaiakhoz. Az ASE végül magabiztos, meggyőző győzelmet aratott, és ezzel fontos lépést tett előre a tabellán.