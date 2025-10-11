Csak a nevében rangadó az ASE és az Alba összecsapása

Az Atomerőmű SE két vereséggel – Szeged, Honvéd –, a székesfehérvári együttes pedig két győzelemmel – Sopron, DEAC – vezette fel az új pontvadászatot.

Benke Szilárd és az Atomerőmű SE csapata ország-világ előtt bizonyíthatja, hogy jobb teljesítményre képes

Fotó: Molnár Gyula

A paksi klub, demonstrálva a játékosoknak, hogy senki sem érinthetetlen, a héten játékost cserélt: Shereef Mitchell helyére a korábban már piros-kék mezben játszó bedobó, Deon Edwin érkezett. Tőle egyértelműen a már mutatott energikus játékot várják, illetve hogy bontsa az ellenfelek védelmét és extra kosarakat szerezzen a palánk alatt.

Az Albánál nagy átalakulás zajlott nyáron, hiszen az aktív rotációból csak Vojvoda Dávid, Isaiah Philmore és Németh Ákos maradt a csapatnál. Teljesen új kerettel dolgozhat a szintén új vezetőedző, Lluis Riera Martí. A 46 esztendős spanyol szakember 12 évig a hazájában volt segédedző.

Az érkezők közül összesen egy névvel nem találkoztunk még Magyarországon. Philmore mellett a Honvédtól igazolt Filipovic Stefan, illetve az Olaszországból visszatérő Omenaka Godwin lesznek még a palánk alatt. A játéknak egyrészt a szintén visszatérő Pongó Marcell, valamint a Sopronból és Paksról ismert Yasiin Joseph szab fazont.

Az Atomerőmű SE is kicserélte a légiós kontingensét

Kettes-hármas poszton Vojvoda és Németh mellé visszatért a ZTE-től Takács Martin. Hármas mellett négyesben is bevethető a szintén Zalaegerszegről érkező Isaiah Bigelow. Mellette pedig 206 centije ellenére szintén mindkét csatárposzton bevethető Tanner Stuckman az egyetlen, aki korábban még nem játszott Magyarországon – kanadai első osztály mellett spanyol és finn másodosztály szerepel eddig karrierjében, az előző két évet pedig a briteknél töltötte a jó kezű játékos.

A két csapat nyáron kétszer találkozott egymással. A Morgen Ferdinánd Emléktorna döntőjében, illetve a rajt előtti felkészülési találkozón is az ASE győzött.