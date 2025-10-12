október 12., vasárnap

Kosárlabda

31 perce

Az ASE két amerikai légiósa „túldobta” az Albát a forduló rangadóján (képgalériával)

Az NB I A csoportos férfi kosárlabda-bajnokság harmadik fordulójában szomszédvári rangadót játszottak. Az Atomerőmű SE legyőzte az Alba Fehérvár együttesét.

Nem a védekezésről szólt az első negyed, s ami intő jel volt az Atomerőmű SE számára, hogy öt perc alatt 16 pontot kaptak a piros-kékek a gyors indításokban nagyon erős Albától. 

Az Atomerőmű SE irányítója, Tony Hicks volt a mezőny legjobbja
Kilenc ponttal  elléptek az erőcsatár Stuckman húzta vendégek (17–8). Trevon Bluiett azonban három triplát süllyesztett el a székesfehérváriak gyűrűjében – négy pontra zárkózott a hazai gárda. A felvonás végére egész jól kiegyenesedett az Atom, amely Eilingsfeld János dudaszó pillanatában dobott hármasával kettő pontra zárkózott  (26–28). Bluiett 13 pontot hintett az első szakaszban.
A második tíz percben Vojvoda egykezes floatereivel ismét növelte előnyét az Alba (28–35). Kimaradtak a paksi dobások, egyszerű létszámfölényes szituációból sem tudtak pontot szerezni Eilingsfeldék, a találkozón először tíz ponttal vezetett az Alba (33–43).  Míg az első negyedben Bluiett, a másodikban az irányító Tony Hicks lépett elő vezéregyéniséggé: zsinórban dobott hat pontjával ismét teljesen nyílttá tette a derbit az ASE. Az amerikai karmester két büntetőjével lépte át a negyven pontot Alekszandar Joncsevszki edző alakulata (41–45). 
A harmadik etap komoly fordulatot hozott, az öltözőben maradt a Fehérvár, nem találta az első húsz percben diktált ritmusát a pontvadászatot két győzelemmel kezdő vendégcsapat (49–45). Négy és fél perc alatt egy 17–4-es rohammal  ellépett riválisától a házigazda (58–49). Teljes leolvadást produkált az Alba, ami abszolút nem volt benne a meccs képében. Tizenkét pontos paksi előny (63–51) után azonban ismét jött egy fordulat, 7–1-es futással jött vissza a mérkőzésbe a látogató (66–60).
A záró negyed elején négy paksi játékos ért el kétszámjegyű pontot (77–69). Az utolsó perceket már jól menedzselte az ASE, amely  megszerezte első győzelmét a bajnokságban. 

Atomerőmű SE–Alba Fehérvár 94–87 (26–28, 15–17, 27–17, 26–25)
Paks, Gesztenyés úti sportcsarnok, v.: Goda, Makrai, Sörlei
Atomerőmű SE: Hicks 28/12, Halmai 4, Bluiett 23/15, Eilingsfeld 13/6, Edosomwan 13. Csere: Révész 7/3, Edwin 4, Krivacsevics 2, Géringer. Vezetőedző: Alekszandar Joncsevszki
Alba Fehérvár: Pongó Marcell 11/3, Takács Martin, Bigelow 9/6, Stuckman 17/9, Omenaka 9. Csere: Vojvoda 16, Filipovics 12, Philmore 13. Vezetőedző: Lluis Riera Martí
Az eredmény alakulása: 12. p.: 26–30, 16. p.: 30–38, 18. p.: 37–43, 21. p.: 44–45, 23. p.: 51–47, 26. p.: 60–49, 29. p.: 65–55, 33. p.: 74–69, 37. p.: 84–73. 

Atomerőmű SE–Alba Fehérvár kosárlabda bajnoki mérkőzés

Fotók: Molnár Gyula


 

