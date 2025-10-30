október 30., csütörtök

Alfonz névnap

20°
+18
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

A szezon első csúcsrangadóján bizonyíthat az ASE csapata

Címkék#Falco Vulcano Energia KC Szombathely#kosárlabdabajnokság#Atomerőmű SE

A hatodik fordulóval folytatódik az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság. Az Atomerőmű SE nehéz percekre számíthat az Arena Savariában a Szombathely vendégeként.

Teol.hu

Az Atomerőmű SE a bajnoki ezüstérmes Falco-Vulcano Energia KC Szombathely otthonában lép pályára. 

Az Atomerőmű SE hátvédje , Trevon Bluiett 21 pontot dobott a ZTE ellen
Az Atomerőmű SE hátvédje, Trevon Bluiett 21 pontot dobott a ZTE ellen 
Fotó: Molnár Gyula

Az ASE-val ellentétben a Falcónál nem volt nagy jövés-menés nyáron, de a magyarok közül távozott Pongó Marcell (Alba) és Kovács Benedek (Sopron). Visszatért kölcsönből Tanoh Dez András, míg palánk alá érkezett Herger Salamon az NKA Pécs együttesétől. 
Rajtuk kívül csak a légiósoknál változott a szombathelyi gárda kerete. Sztrahinja Jovanovics a nagy rivális Szolnoktól érkezett szervezni. A 25 éves, 208 centis lengyel erőcsatár, Szymon Wójcik hazájában játszott eddig – a King Szczecinnel szerepelt a BL-ben, utána pedig a Zielona Goránál kapta meg a lehetőséget. Mellettük két brit válogatottal erősített még a Falco, ők az Európa-bajnokságon is pályára léptek. Patrick Whelan 29 esztendős, kettes és hármas poszton bevethető, előző éveit a brit bajnokságban és Kanadában töltötte. Jubrile Belo-Osagie pedig 27 éves center, mindkét profi idényét a francia La Rochelle-nél töltötte – az ottani élvonalban is megállta a helyét (11.5 pont, 5.0 pattanó). 

Az Atomerőmű SE a ZTE ellen a szezonban először jutott száz pont fölé 

Az előző szezonban bronzérmes ASE nem kezdte jól a bajnokságot: két győzelem és három vereség a piros-kékek mérlege, a Szolnok elleni fináléban elbukó szombathelyiek 5/1-gyel állnak, egyetlen vereségüket (78–68) a Sopron otthonában szenvedték el. 
A vasiak a nemzetközi porondon is megméretik magukat. A ciprusi Anorthoszisz Famagusta fölényes legyőzésével (98–56) szerdán 2/1-re javították mérlegüket az Európa-kupa csoportkörében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu