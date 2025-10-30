A szezon első csúcsrangadóján bizonyíthat az ASE csapata

Az Atomerőmű SE a bajnoki ezüstérmes Falco-Vulcano Energia KC Szombathely otthonában lép pályára.

Az Atomerőmű SE hátvédje, Trevon Bluiett 21 pontot dobott a ZTE ellen

Fotó: Molnár Gyula

Az ASE-val ellentétben a Falcónál nem volt nagy jövés-menés nyáron, de a magyarok közül távozott Pongó Marcell (Alba) és Kovács Benedek (Sopron). Visszatért kölcsönből Tanoh Dez András, míg palánk alá érkezett Herger Salamon az NKA Pécs együttesétől.

Rajtuk kívül csak a légiósoknál változott a szombathelyi gárda kerete. Sztrahinja Jovanovics a nagy rivális Szolnoktól érkezett szervezni. A 25 éves, 208 centis lengyel erőcsatár, Szymon Wójcik hazájában játszott eddig – a King Szczecinnel szerepelt a BL-ben, utána pedig a Zielona Goránál kapta meg a lehetőséget. Mellettük két brit válogatottal erősített még a Falco, ők az Európa-bajnokságon is pályára léptek. Patrick Whelan 29 esztendős, kettes és hármas poszton bevethető, előző éveit a brit bajnokságban és Kanadában töltötte. Jubrile Belo-Osagie pedig 27 éves center, mindkét profi idényét a francia La Rochelle-nél töltötte – az ottani élvonalban is megállta a helyét (11.5 pont, 5.0 pattanó).

Az Atomerőmű SE a ZTE ellen a szezonban először jutott száz pont fölé

Az előző szezonban bronzérmes ASE nem kezdte jól a bajnokságot: két győzelem és három vereség a piros-kékek mérlege, a Szolnok elleni fináléban elbukó szombathelyiek 5/1-gyel állnak, egyetlen vereségüket (78–68) a Sopron otthonában szenvedték el.

A vasiak a nemzetközi porondon is megméretik magukat. A ciprusi Anorthoszisz Famagusta fölényes legyőzésével (98–56) szerdán 2/1-re javították mérlegüket az Európa-kupa csoportkörében.