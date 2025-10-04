A Honvéd otthonában sem volt túl meggyőző az ASE játéka

Jól kezdett az Atomerőmű, a első percekben tudta diktálni a tempót. Ez különösen fontos volt a Honvéd legutóbbi, debreceni sikere után, amelyet lendületes, rohanós játékkal alapozott meg. Erre most nem hagytak lehetőséget a paksiak: az első hét pontot egyaránt ők szerezték, és Eilingsfeld kosarainak köszönhetően egy ideig tartani tudták előnyüket.

Shereef Mitchell húsz pontja is kevés volt a Honvéd ellen

Fotó: Molnár Gyula

A negyed második felében azonban magára talált a fővárosi alakulat. A kezdetben csak büntetőkből eredményes Honvéd egyre több tiszta dobóhelyzetet dolgozott ki, védekezése is feljavult, így Aleksandar Joncevski időkérésére már hátrányban került sor. A macedón szakember dolgát tovább nehezítette, hogy Halmai gyorsan összeszedett személyi hibái és a két magyaros szabály miatt rotációs gondjai akadtak, ráadásul Benke sérülés miatt nem utazott el a csapattal. A padról érkező magyar játékosok azonban jól szálltak be, így az első negyedet némi előnnyel zárta az ASE (22–26).

A második negyed elején mindkét fél védekezése fellazult, sorra estek a kosarak. A gyorsabb ritmus inkább a hazaiaknak kedvezett, akik fokozatosan csökkentették hátrányukat. Ahogy lassult a tempó, a védekezések is stabilizálódtak, de a Honvéd több hibát kényszerített ki a paksiaktól akik egyre nehezebb helyzetbe kerültek az eladott labdák és a faultok miatt. Az újabb ASE-időkérés pillanatában már a hazaiaknál volt az előny (42–41).

A taktikai szünet ezúttal nem hozta meg a várt fordulatot: a Honvéd újabb lendületet kapott, és egy perc alatt tovább növelte előnyét, miközben az ASE csak büntetőből talált a gyűrűbe a félidő hátralévő részében. A nagyszünetben 50–45-ös hazai vezetést mutatott az eredményjelző – ami komoly változtatásokat követelt meg atomvárosi részről.

Csak az első negyed volt a paksi csapaté

A második félidő kapkodó játékkal indult, ami a védekezések feljavulását is magával hozta. Az ASE több távoli kísérlettel próbálkozott, de ezek nem hozták meg a várt eredményt. Krivacsevics lepattanóiból és visszatett pontjaiból sikerült szorosabbá tenni az állást, majd Mitchell jó dobásainak köszönhetően rövid időre a vezetést is átvette a paksi együttes (56–57).

A fordítás azonban nem tett jót a vendégeknek: a Honvéd ismét gyorsított, és a rohanós játékával ismét átvette az irányítást. A tempó megfékezése csak faultok árán sikerült ASE-nak, ami egyre nehezebb helyzetbe hozta a csapatot, hiszen több kulcsjátékos is veszélyesen közel került a kipontozódáshoz. Az atomvárosi időkérés már hatpontos hátrányban következett be (67–61), ami jelezte, hogy a mérkőzés menete kicsúszott Joncevski együttesének a kezéből.

A záró negyed pontszegényen indult: több mint három és fél perc telt el anélkül, hogy változott volna a 73–65-ös állás. Az első kosarat végül a hazaiak szerezték, ezzel pedig lényegében eldöntötték a találkozót. Hat perccel a vége előtt már 13 ponttal vezetett a Honvéd, s innen nem volt visszaút az atomvárosiak számára, mert egyre több játékosok érződött a mentális feladás. Hicks ugyan tovább javította statisztikáit, ám a mezőny legjobb teljesítménymutatója is kevésnek bizonyult: társai nem tudtak mellé felnőni, így az ASE második bajnokiján is vereséget szenvedett.