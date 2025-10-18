Az utolsó helyezett ellen sem mehet biztosra az ASE gárdája

Az Alba Fehérvár elleni sima győzelemmel feledtette az első két fordulóban elszenvedett bajnoki kudarcát az Atomerőmű SE NB I-es férfi kosárlabdacsapata.

Halmai Dániel és Zena Edosomwan az Atomerőmű SE Alba elleni találkozóján Pongó Marcell és Omenaka mellett támadja a gyűrűt

Fotó: Molnár Gyula

A negyedik fordulóban az Egis Körmend otthonában lépnek pályára a piros-kékek. A vasiak az első fordulóban az NKA Universitas Pécstől 97–95-re, aztán ismét otthon a Soprontól 95–71-re, egy héttel ezelőtt pedig Debrecenben a DEAC-tól 96–77-re kaptak ki. Három mérkőzés, három zakó. A rossz bajnoki rajt nem maradt következmények nélkül, a vezetőség megköszönte a szlovén Teo Hojc munkáját. A szakember neve Pakson is ismerősen cseng, hiszen 2021-ben dolgozott az ASE-nál. Az edzőnek hiába volt kiváló a reputációja, irányításával sosem látott mélységbe süllyedt az Atom, amely az utolsó helyen állt az NB I-ben. Novemberben megköszönték a munkáját…

A piros-feketéknél a vezetőedző pótlásán dolgozik a menedzsment. A csapatot megbízottként Kocsis Tamás másodedző készíti fel a Paks elleni találkozóra. A körmendi szimpatizánsok ráncait ugyanakkor tovább mélyíti, hogy a klub egészségügyi okok miatt felbontotta Chuba Ohams szerződését is. A mozgékony, 4-5-ös poszton bevethető játékos már a felkészülés alatt sérült volt, az alapozó időszakban nem játszott 20 percnél többet.

Az Atomerőmű SE a második félidőben nagy küzdést mutatott be az Alba ellen

Körmenden a magyar mag szinte együtt maradt: Ferencz Csaba és Durázi Krisztofer mellett Kiss Mátyás, Doktor Péter is maradt a vasi gárdában, csak Gáspár Mátyás távozott az aktív rotáció magyarjai közül. Érkezett viszont Ivosev Tamás, aki az elmúlt években leginkább a másodosztályban játszott. Csakúgy mint a többi alakulatnál, teljes légióscsere volt Körmenden is. Jalen Moore és Jonathan Davis irányítja a körmendi együttest. Előbbi 26 éves, két éve profi, és 2021-ben az egész NCAA legjobb gólpasszadója volt – Izlandon elképesztő számokat produkált, de a török másodosztályban is megállta a helyét az előző idényben (14.7 pont, 3.1 lepattanó, 4.7 gólpassz). Davis jóval tapasztaltabb (30 éves, 6 profi szezonja van már), jóval jobb keze van, és az előző két évet az izraeli élvonalban töltötte. Rudi Williams és Daylen Kountz nyomdokaiba lépni azonban nem lesz egyszerű feladat, rájuk vár ez a kihívás. A litván erőcsatár, Rytis Pipiras posztjára jött a 24 éves, amerikai Marchelus Avery, aki végzett az Oklahoma State egyetemen, idén kezdte meg profi pályafutását. Ohams elküldése egyben azt jelenti, hogy a ma 18 órakor kezdődő meccsen klasszikus center nélkül áll ki a hazai csapat.