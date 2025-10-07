Nem alkotott maradandót az újonc amerikai, útilaput kötöttek a talpára

Két mérkőzés, két vereség. Ez a bronzérmes Atomerőmű SE NB I-es csapatának mérlege a bajnokságban. A rossz szereplés mellett nem is mentek el szó nélkül a vezetők: szerződést bontottak az amerikai Shereef Mitchellel.

Shereef Mitchell mindössze két bajnoki mérkőzést kapott az Atomerőmű SE csapatában

Fotó: Molnár Gyula

Ami meglepő húzás, hiszen a keret a felkészülési mérkőzések alapján annyira nem tűnt gyengének. Az európai kontinensen újonc Mitchell a Szedeák ellen 6-os teljesítményindex-mutatót produkált, a Honvéd otthonában pedig 20 pont és 22-es VAL-érték szerepelt a neve mellett…

Ennek ellenére szükséges volt a változtatás, hiszen Gulyás Róbert szakosztályvezető a szeptember elején tartott szurkolói ankéton arról beszélt, a megkezdett úton szeretnénk tovább haladni, hasonlóan szerepelni mint az előző szezonban. Ergo, a csapat a bajnoki címért akar játszani, de lépésenként haladnak előre. Gulyás akkor megjegyezte, nem pótolni szerették volna a tavalyi légiósokat, hanem olyan csapatot építeni, amely hasonló erősségű. A légiósok kiválasztásával kapcsolatban a szakosztályvezető kiemelte, az edző dönti el milyen típusú játékosokat szeretne. Ezt követően ketten közösen megbeszélik, de a szerződtetések kapcsán a felelősség minden esetben az övé.

„A szakosztály vezetése úgy látta jónak, ha szerződést bont Mitchellel – mondta Mikolics Dániel, az ASE kommunikációs munkatársa. – Az új légiós, Deon Edwin nem zsákbamacska, hiszen korábban játszott nálunk egy szezont. Jelenleg nem volt csapata, így tudtuk leigazolni. Abban bízunk, hogy már hétvégén az Alba Fehérvár elleni rangadón tud egy kis pluszt adni a csapatnak, a pályán és az öltözőben egyaránt.”

Az Atomerőmű SE vasárnap az Albával játszik rangadót

Az elküldött 25 éves hátvéd – akivel kapcsolatban amerikai edzője kiemelte munkamorálját és remek személyiségét – pótlására a korábban már piros-kék mezben kosárlabdázó alacsony bedobót, Deon Edwint szerződtette az Atom, aki a 2022/23-as szezonban már játszott az atomváros csapatában, és aki a 2023/24-es évadot Debrecenben töltötte, mielőtt tavaly az MZT Skopje gárdájához igazolt. A 2024/25-ös idényben 32 mérkőzésen lépett pályára, 11.8 pontot, 4.8 lepattanót és 2.2 gólpasszt átlagolt.

Edwin bárhol tud játszani a külső posztokon. Erőssége, hogy jól bontja meg a védelmet, jól dob kintről és szervezi a játékot, ha a helyzet úgy kívánja. Ami ráfér a paksi csapatra, hiszen Tony Hicks ebben közepes átlagot hozott.