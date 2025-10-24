október 24., péntek

Hétéves sorozatot folytatnának

1 órája

Folytatná jó szériáját a sereghajtó atomvárosi egylet

Címkék#Zalakerámia ZTE KK #ASE (kosár)#Férfi kosárlabda NB I

Habár még csak az ötödik fordulót rendezik a férfi NB I/A alapszakaszában, ideje elkezdeni gyűjtögetni a W-ket az Atomerőmű SE-nek, amely ezt az elmúlt évek egyik kedvenc ellenfele ellen teheti meg.

Berg Sándor

Habár a Zalaegerszeg a legutóbbi három szezonban a felsőházban végzett, a paksiakat ebben az időszakban csupán egyszer tudta legyőzni. Egészen 2023 márciusáig kell visszamenni az időben az utolsó ZTE-sikerig (81–78), azóta mind a négy alapszakasz-mérkőzésüket az ASE nyerte meg. Hazai pályán még hosszabb a veretlenségi sorozatuk az atomvárosiaknak (leszámítva a 2021 októberi, Szekszárdon vívott bajnokit), a Gesztenyés úton 2018. január 20-án maradtak alul utoljára a Zetétől.

atomerőmű se ztalakerámia zte kk ase
Az Atomerőmű SE (képen Deon Edwin) legutóbb közel nyolc éve kapott ki otthon a ZTE-től
Fotó: Molnár Gyula

Az ex-paksi edző, Sebastjan Krasovec csapatából, amely egyetlen idei sikerét Pécsett aratta, az amerikai irányító Jaylin Hunter és az erőcsatár Hasan Varence lóg ki felfelé: előbbi 5,5 gólpasszal a mezőny hatodik legjobb előkészítője, utóbbi 9,5 lepattanóval ebben a mutatóban a negyedik legjobb.

NB I/A, alapszakasz, 5. forduló
Október 25., szombat
17.00 Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE KK
Paks, ASE Sportcsarnok

 

