Átvehette a szakmai díjat a tavaszi szezon legjobbja

Hagyományát követve a Teol.hu és a Tolnai Népújság a 2024/2025-ös bajnoki szezonban is hétről-hétre kihirdette a hírportál tudósítóinak beszámolói alapján az aktuális forduló legjobb tizenegyét. A vármegyei II. osztály tavaszi idényében az egyik legtöbb válogatottsággal Miklós István büszkélkedhetett. Tudósítóink szavazatai alapján végül a Kisdorogi FC játékosa érdemelte ki a tavaszi szezon szakmai díját. Az MLSZ Tolna Vármegyei Igazgatósága részéről Sebestyén Ágostontól vehette át a labdarúgó a szövetség által felajánlott elismerést.

A szakmai díjas Miklós István Sebestyén Ágoston és Laufer Józsefné, a Kisdorogi FC elnökének társaságában

Fotó: Rónai Gábor

Szintén a hétvégén, a Bonyhád VLC–Bölcskei SE mérkőzés előtt adtuk át a vármegyei élvonal szakmai díját és közönségdíját. Előbbi elismerést a völgységiek játékosa, Sásdi Bence érdemelte ki, utóbbit a vendégek labdarúgója, Hanol Milán kapta.