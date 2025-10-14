Az egyetemen remekelő, de Csehországból „elmenekült” center lehet a KSC megmentője

A 22 esztendős center az Egyesült Államokból, posztján a másodosztályú egyetemi bajnokság (NCAA Division II) egyik legjobbjaként érkezett Európába, ám az Ostrava csapatánál eltöltött első hónapjai megmutatták, milyen nehéz a váltás az amerikai és az európai játékkultúra között. Az előző idény során az East Stroudsburg Warriors együttesében köré épült a támadójáték, sok labdát kapott, nagy szabadsággal dolgozhatott a palánk alatt. Európában viszont a csapatok sokkal rendszer centrikusabban működnek, és a játékosoknak a strukturált feladatokkal ellátott szerepüket kell maximálisan végrehajtaniuk. Ez a váltás nemcsak fizikálisan, hanem döntéshozatalban is komoly kihívás: itt minden labdánál gyorsabban kell olvasni a helyzetet, az idő és a tér kevesebb, a játék összetettebb, a mozgások kötöttebbek.

Emily Chmiel az egyetemi éveiben kiemelkedő statisztikát hozott

Forrás: esuwarriors.com

Egy frissen az öreg kontinensre érkező amerikai játékos számára az első időszak mindig tanulóidő. Új szabályok, másfajta bírói felfogás, eltérő ritmus az edzéseken és a mérkőzéseken – mindez befolyásolja, mikor tud valaki komfortosan játszani. Ahhoz, hogy az akklimatizáció gyorsan menjen, megfelelő környezetre van szükség, és úgy tűnik, Ostravában ezt Chmiel nem találta meg.

A cseh ligában mindössze három mérkőzésen szerepelt, átlagosan 13-14 percet töltött a pályán, ez idő alatt 6 pontot és 4 lepattanót jegyzett, 42,9 százalékos mezőnymutatóval. Ez nem rossz teljesítmény, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy azon az egyetlen találkozón, amikor jelentősebb játékperceket kapott és jobban rá épült a támadójáték, meghatározó szerepet tudott betölteni. Ennek ellenére a pocsékul rajtoló újonc és az amerikai játékos útjai a szerződés aláírása után nem sokkal máris szétváltak.

Chmiel statisztikái azt mutatják, hogy hatékony tud lenni, de nem jutott elég labdához ahhoz, hogy dominánssá váljon. Ilyen helyzetben a döntés, hogy másik klubot keres, nem feltétlenül kudarcként értékelendő, sokkal inkább tudatos váltásként: keres egy olyan rendszert, ahol a szerepe tisztább, és a fejlődését jobban szolgálja.