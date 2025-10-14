1 órája
Az egyetemen remekelő, de Csehországból „elmenekült” center lehet a KSC megmentője
Nemrég számoltunk be arról, hogy Maria Gakdeng sérülése miatt kényszerhelyzetbe került Tarr KSC Szekszárd a novemberi válogatott szünetig szerződést kötött az amerikai Emily Chmiellel.
A 22 esztendős center az Egyesült Államokból, posztján a másodosztályú egyetemi bajnokság (NCAA Division II) egyik legjobbjaként érkezett Európába, ám az Ostrava csapatánál eltöltött első hónapjai megmutatták, milyen nehéz a váltás az amerikai és az európai játékkultúra között. Az előző idény során az East Stroudsburg Warriors együttesében köré épült a támadójáték, sok labdát kapott, nagy szabadsággal dolgozhatott a palánk alatt. Európában viszont a csapatok sokkal rendszer centrikusabban működnek, és a játékosoknak a strukturált feladatokkal ellátott szerepüket kell maximálisan végrehajtaniuk. Ez a váltás nemcsak fizikálisan, hanem döntéshozatalban is komoly kihívás: itt minden labdánál gyorsabban kell olvasni a helyzetet, az idő és a tér kevesebb, a játék összetettebb, a mozgások kötöttebbek.
Egy frissen az öreg kontinensre érkező amerikai játékos számára az első időszak mindig tanulóidő. Új szabályok, másfajta bírói felfogás, eltérő ritmus az edzéseken és a mérkőzéseken – mindez befolyásolja, mikor tud valaki komfortosan játszani. Ahhoz, hogy az akklimatizáció gyorsan menjen, megfelelő környezetre van szükség, és úgy tűnik, Ostravában ezt Chmiel nem találta meg.
A cseh ligában mindössze három mérkőzésen szerepelt, átlagosan 13-14 percet töltött a pályán, ez idő alatt 6 pontot és 4 lepattanót jegyzett, 42,9 százalékos mezőnymutatóval. Ez nem rossz teljesítmény, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy azon az egyetlen találkozón, amikor jelentősebb játékperceket kapott és jobban rá épült a támadójáték, meghatározó szerepet tudott betölteni. Ennek ellenére a pocsékul rajtoló újonc és az amerikai játékos útjai a szerződés aláírása után nem sokkal máris szétváltak.
Chmiel statisztikái azt mutatják, hogy hatékony tud lenni, de nem jutott elég labdához ahhoz, hogy dominánssá váljon. Ilyen helyzetben a döntés, hogy másik klubot keres, nem feltétlenül kudarcként értékelendő, sokkal inkább tudatos váltásként: keres egy olyan rendszert, ahol a szerepe tisztább, és a fejlődését jobban szolgálja.
Miért logikus opció a KSC Szekszárd számára?
A szekszárdi csapat kényszerpályára került Maria Gakdeng kiesése után. A dél-szudáni center statisztikai mutatói talán nem voltak kiugróak, de a jelenléte annál látványosabban hiányzott a KSC játékából. Ezért is kellett mielőbb megoldást találnia a Tolna vármegyei együttesnek, amely kapott a lehetőségen, hogy szerződtesse Chmielt. Magyar Bianka rendszerében a centerposzt nem kiemelt támadó szerepkör, mégis kulcsfontosságú, hogy a festékben legyen egy fizikailag domináns, lepattanózásban erős játékos. Gakdeng négy forduló után az NB I második legtöbb lepattanóját szedte össze, és külön kiemelendő, hogy a legtöbb támadólepattanó az övé volt.
A pótlására így olyan játékosra volt szükség, akinek fizikai jelenléte a palánk alatt és a lepattanók feletti kontrollja meghatározza a csapat játékát – még ha nem is a leglátványosabb módon. Chmiel az előző idényben az NCAA II egyik legjobb lepattanózója volt, aki az old school posztmozgásaival, középtávoli dobásaival és stabil védekezésével okozott sok szép pillanatot a Warriors-szurkolóknak. Több egyetemi rekordot is megdöntött, többek között az egy idényben szerzett pontok, a dupla-duplák és a 20 pont feletti sorozatok tekintetében. Ennek köszönhetően került be a 2025-ös WBCA NCAA Division II All-America-csapat tiszteletbeli említései közé.