Gyorsan be kell illeszkednie

1 órája

Az egyetemen remekelő, de Csehországból „elmenekült” center lehet a KSC megmentője

Nemrég számoltunk be arról, hogy Maria Gakdeng sérülése miatt kényszerhelyzetbe került Tarr KSC Szekszárd a novemberi válogatott szünetig szerződést kötött az amerikai Emily Chmiellel.

Ellenbruch Zsolt

A 22 esztendős center az Egyesült Államokból, posztján a másodosztályú egyetemi bajnokság (NCAA Division II) egyik legjobbjaként érkezett Európába, ám az Ostrava csapatánál eltöltött első hónapjai megmutatták, milyen nehéz a váltás az amerikai és az európai játékkultúra között. Az előző idény során az East Stroudsburg Warriors együttesében köré épült a támadójáték, sok labdát kapott, nagy szabadsággal dolgozhatott a palánk alatt. Európában viszont a csapatok sokkal rendszer centrikusabban működnek, és a játékosoknak a strukturált feladatokkal ellátott szerepüket kell maximálisan végrehajtaniuk. Ez a váltás nemcsak fizikálisan, hanem döntéshozatalban is komoly kihívás: itt minden labdánál gyorsabban kell olvasni a helyzetet, az idő és a tér kevesebb, a játék összetettebb, a mozgások kötöttebbek.

Emily Chmiel az egyetemi éveiben kiemelkedő statisztikát hozott
Egy frissen az öreg kontinensre érkező amerikai játékos számára az első időszak mindig tanulóidő. Új szabályok, másfajta bírói felfogás, eltérő ritmus az edzéseken és a mérkőzéseken – mindez befolyásolja, mikor tud valaki komfortosan játszani. Ahhoz, hogy az akklimatizáció gyorsan menjen, megfelelő környezetre van szükség, és úgy tűnik, Ostravában ezt Chmiel nem találta meg.

A cseh ligában mindössze három mérkőzésen szerepelt, átlagosan 13-14 percet töltött a pályán, ez idő alatt 6 pontot és 4 lepattanót jegyzett, 42,9 százalékos mezőnymutatóval. Ez nem rossz teljesítmény, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy azon az egyetlen találkozón, amikor jelentősebb játékperceket kapott és jobban rá épült a támadójáték, meghatározó szerepet tudott betölteni. Ennek ellenére a pocsékul rajtoló újonc és az amerikai játékos útjai a szerződés aláírása után nem sokkal máris szétváltak.

Chmiel statisztikái azt mutatják, hogy hatékony tud lenni, de nem jutott elég labdához ahhoz, hogy dominánssá váljon. Ilyen helyzetben a döntés, hogy másik klubot keres, nem feltétlenül kudarcként értékelendő, sokkal inkább tudatos váltásként: keres egy olyan rendszert, ahol a szerepe tisztább, és a fejlődését jobban szolgálja.

Miért logikus opció a KSC Szekszárd számára?

A szekszárdi csapat kényszerpályára került Maria Gakdeng kiesése után. A dél-szudáni center statisztikai mutatói talán nem voltak kiugróak, de a jelenléte annál látványosabban hiányzott a KSC játékából. Ezért is kellett mielőbb megoldást találnia a Tolna vármegyei együttesnek, amely kapott a lehetőségen, hogy szerződtesse Chmielt. Magyar Bianka rendszerében a centerposzt nem kiemelt támadó szerepkör, mégis kulcsfontosságú, hogy a festékben legyen egy fizikailag domináns, lepattanózásban erős játékos. Gakdeng négy forduló után az NB I második legtöbb lepattanóját szedte össze, és külön kiemelendő, hogy a legtöbb támadólepattanó az övé volt.

A pótlására így olyan játékosra volt szükség, akinek fizikai jelenléte a palánk alatt és a lepattanók feletti kontrollja meghatározza a csapat játékát – még ha nem is a leglátványosabb módon. Chmiel az előző idényben az NCAA II egyik legjobb lepattanózója volt, aki az old school posztmozgásaival, középtávoli dobásaival és stabil védekezésével okozott sok szép pillanatot a Warriors-szurkolóknak. Több egyetemi rekordot is megdöntött, többek között az egy idényben szerzett pontok, a dupla-duplák és a 20 pont feletti sorozatok tekintetében. Ennek köszönhetően került be a 2025-ös WBCA NCAA Division II All-America-csapat tiszteletbeli említései közé.

 

