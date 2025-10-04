október 4., szombat

Az ASE is idegenben játszik

57 perce

Valóságshow celeb ellen is vívja következő bajnokiját a KSC Szekszárd

Címkék#Ázsia Expressz#Tarr KSC Szekszárd#ASE (kosár)#Atomerőmű SE

Betegség hátráltatta a napokban a Tarr KSC Szekszárdot, ugyanakkor Magyar Bianka a szerdai, Szigetszentmiklós elleni bajnokin már mindenkire számíthatott (kivéve Baa Dominikát, aki továbbra sincs bevethető állapotban), aminek egy erőt demonstráló győzelem lett a vége (99–46). A kék-fehérek ezúttal a két vereséggel kezdő Cegléd igazi otthonában lépnek pályára Maria Gakdengék (a hazaiak a csarnoképítés idején Albertirsán fogadták ellenfeleiket).

barnai judit ázsia expressz ceglég tarr ksc szekszárd
Az Ázsia Expressz döntőse, Barnai Judit a KSC ellen lép pályára
Forrás: MKOSZ

A Pest vármegyeiek keretét a korábban több televíziós műsorban megfordult, valamint a jelenleg is futó Ázsia Expressz kaland-valóságshow-jában szereplő Barnai Judit is erősíti. A válogatott center a Diósgyőr és a Sopron ellen 15 pontot és 9,5 lepattanót átlagolt, de figyelnie kell a KSC-seknek a 22 pontot átlagoló amerikai irányítóra, Taylor Loriel Valladay-re is.

Idegenben javíthat az Atomerőmű SE

Elképesztő izgalmak közepette, kétszeri hosszabbítás után veszítette el a bajnoki nyitómeccsét odahaza a Szeged ellen (87–92), de máris itt a lehetőség a javításra. Aleksandar Joncevski gárdája ahhoz a Budapest Honvédhoz látogat, amellyel a felkészülés során találkozott, és a nyíregyházi Sitku Ernő Emléktorna döntőjében 84–78-ra legyőzte a fővárosiakat. 

Az északmacedón szakember is tudja, egy edzőmeccs és egy tétmérkőzés között nagy a különbség, ráadásul egyelőre azt sem lehet tudni, hogy számíthat-e a múlt héten megsérült Benke Szilárdra, valamint a szegediek ellen nem százszázalékos állapotban lévő She­reef Rashadd Mitchellre. 

 

