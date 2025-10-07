október 7., kedd

Bakancsos Atom Kupa

1 órája

Jól sikerült túrával búcsúztak az idei évtől a természetjárók (képgalériával)

Címkék#Cseresznyéspuszta#Bakancsos Atom Kupa#túrabajnokság#Demeter Egyesület

A rossz időjárás sem tántorította el a túrázókat. A paksi Demeter Egyesület és az Atomerőmű SE természetjárói rendezték meg a Bakancsos Atom Kupát.

Teol.hu

A tájékozódási túrabajnokság utolsó fordulóját rendezte meg vasárnap az Atomerőmű SE Természetjáró Szakosztálya és a Demeter Egyesület. 

A Bakancsos Atom Kupa szervezői gondoltak a kisgyermekes családokra is
A Bakancsos Atom Kupa szervezői gondoltak a kisgyermekes családokra is
Fotó: Molnár Gyula

A Bakancsos Atom Kupa Tolna vármegye egyik népszerű túraversenye. A viadal célja deklaráltan a túraversenyzés népszerűsítése és versenyzési lehetőség biztosítása a természetjáróknak. A kupa jellemző létszámához viszonyítva családias hangulatú, de nagyon jól sikerült verseny zajlott Cseresznyéspusztán – mondta Pánovics István szervező. Ideális bázist biztosított a szervezőknek és versenyzőknek a Cseresznyési Erdei Iskola. A résztvevők a borús, esőre álló időben vágtak neki a – légvonalban mérve – hat-nyolc kilométeres távoknak. A hetven versenyző öt kategóriában – 2 és 4 tagú csapatban vagy egyéniben – teljesíthette a távot. A családi kategóriába olyan családokat vártak, ahol a legkisebb túraversenyző hat évesnél fiatalabb. 
A profi kategóriákban az ország távolabbi vidékeiről érkezett csapatok állhattak a dobogó legfelső fokára, kiskőrösi, tiszaújvárosi és budapesti csapatok bizonyultak legjobbnak. A közép- és alapfokú kategóriákban viszont már a Paks környéki bakancsosoknak is jutott sikerélmény. 

Bakancsos Atom Kupa

Fotók: Molnár Gyula

 

 

