Karate Európa-bajnokság

1 órája

Motivációs energiák szabadultak fel a Bátaszéki VSK sportolóiban

Lenyűgöző éremkollekcióval tértek haza az Európa-bajnokságról. A Bátaszéki VSK sportolói összesen 12 érmet nyertek a wado-kai Eb-n.

Teol.hu

A Bátaszéki VSK karate szakosztályának mind a kilenc versenyzője éremmel zárt a Lignano Sabbiadoróban megrendezett wado-kai Európa-bajnokságon.

A Bátaszéki VSK versenyzői remek versenyt zártak Olaszországban
Fotó: Fotó: TEOL

Összesen hét arany-, két ezüst- és három bronzérem volt a bátaszékiek mérlege. Nagy Ákos vezetőedző elmondta, a karate szakosztály sportolói a Magyar Wado Szövetség válogatottját erősítve utaztak Olaszországba, hogy részt vegyenek a kétnapos kontinensviadalon. Minden idők legerősebb és legnépesebb magyar wado válogatottjában – kilenc egyesületet képviselve – nyolcvan versenyző és huszonnyolc hivatalos képviselő (edzők, bírók, stábtagok) alkotta a küldöttséget.
A BVSK hat kategóriában volt érintett. Akiknek nem jött össze az egyéni verseny, azok a csapatért harcoltak. A BVSK ereje ugyanis abban rejlik, hogy a versenyzők a csapatért és a csapattársaikért bármit megtesznek. A magyar válogatott a 16 induló ország közül a legeredményesebb nemzetként zárta a kontinenstornát. 

A Bátaszéki VSK sportolóit hat kategóriában szólították szőnyegre

A bátaszéki helyezettek, aranyérem: Pfeifer Mira (U14 - 47 kg), Vörös Botond (U14 - 55 kg), Péter Panna (kadet - 47 kg), Hefner Zsófia (junior - 48 kg), U14 leány csapat kumite - Pfeifer Mira (csapatarany), U14 fiú csapat kumite - Vörös Botond, Pesti Ábel, Bóta Bence, Gál Bence (csapatarany), veterán csapat kumite - Kovács Zoltán (csapatarany). 
Ezüst: Bóta Bence (U14 - 40 kg), Mészáros Jázmin (U14 - 35 kg). 
Bronz: Gál Bence (U14 - 50 kg), U12 leány csapat kumite - Mészáros Jázmin (csapatbronz), kadet női csapat kumite - Péter Panna (csapatbronz). 
 

