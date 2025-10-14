október 14., kedd

Helén névnap

15°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Triatlon váltóverseny

22 perce

Emlékversennyel avatták fel az új szekszárdi sportuszodát (képgalériával)

Címkék#triatlon#Berta Tibor#váltóverseny#sportuszoda

A névadó a szekszárdi sportélet elismert alakja volt, aki többször teljesítette az ironman távot. A Berta Tibor Emlékverseny családi és baráti váltók jó hangulatú triatlon váltóversenye.

Teol.hu

Húsz csapat mérte össze erejét a Berta Tibor Emlékversenyen. Az új Sipos Márton Sportuszodában az úszással vette kezdetét a viadal, ezt követte a kerékpározás, végül pedig sprint a célba a Szekszárdi Sportközpontnál

A Berta Tibor Emlékversenyen családi és baráti váltók versenyeztek
A Berta Tibor Emlékversenyen családi és baráti váltók versenyeztek
Fotó: Kiss Albert

A 200 méter úszás, 3,3 kilométer kerékpározás és 1,1 kilométer futás távot az Én úszom-Te kerekezel-Ő fut! szlogennel meghirdetve három tagú csapatban lehetett teljesíteni. A résztevők három kategóriában mérették meg magukat. A családok 80 év alatt, 81 és 100 év között, valamint 101 év feletti összéletkor szerinti besorolás alapján versenyeztek. A baráti váltók viadalán 61 év feletti összéletkor alapján hirdettek győztest. A sportegyesületeknél nem volt korosztályi besorolás. A vándorserleg birtokosa egy évre a kiemelkedő eredményt elérő SZASE Team lett.  

A sportélmény után a közös lazítás sem maradt el: zsíros kenyérrel, forralt borral és forró teával melegedtek a versenyzők és szurkolók – a hangulat családias és barátságos volt.  

A Berta Tibor Emlékverseny névadója 2004-ben közúti balesetben hunyt el

Eredmények. Családi váltó, 80 év alatt: 1. Szentesék, 2. Kecske Trió, 3. Semmi Team. 81 és 100 év között: 1. Czencz család, 2. Pockok. Család 101 év felett: 1. SZASE Team, 2. Ropik, 3. Nádi Család. 
Baráti váltó, 61 év felett: 1. Team 45, 2. Posta-Bán-Zsigmond trió, 3. Tringa. 
Sportegyesület kategória: 1. Varga Emerencia-Vadák Natasa-Mármarosi Alexandra, 2. Dynamic Senior, 3. Alisca Runners.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu