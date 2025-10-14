Emlékversennyel avatták fel az új szekszárdi sportuszodát (képgalériával)

Húsz csapat mérte össze erejét a Berta Tibor Emlékversenyen. Az új Sipos Márton Sportuszodában az úszással vette kezdetét a viadal, ezt követte a kerékpározás, végül pedig sprint a célba a Szekszárdi Sportközpontnál.

A Berta Tibor Emlékversenyen családi és baráti váltók versenyeztek

Fotó: Kiss Albert

A 200 méter úszás, 3,3 kilométer kerékpározás és 1,1 kilométer futás távot az Én úszom-Te kerekezel-Ő fut! szlogennel meghirdetve három tagú csapatban lehetett teljesíteni. A résztevők három kategóriában mérették meg magukat. A családok 80 év alatt, 81 és 100 év között, valamint 101 év feletti összéletkor szerinti besorolás alapján versenyeztek. A baráti váltók viadalán 61 év feletti összéletkor alapján hirdettek győztest. A sportegyesületeknél nem volt korosztályi besorolás. A vándorserleg birtokosa egy évre a kiemelkedő eredményt elérő SZASE Team lett.

A sportélmény után a közös lazítás sem maradt el: zsíros kenyérrel, forralt borral és forró teával melegedtek a versenyzők és szurkolók – a hangulat családias és barátságos volt.

A Berta Tibor Emlékverseny névadója 2004-ben közúti balesetben hunyt el

Eredmények. Családi váltó, 80 év alatt: 1. Szentesék, 2. Kecske Trió, 3. Semmi Team. 81 és 100 év között: 1. Czencz család, 2. Pockok. Család 101 év felett: 1. SZASE Team, 2. Ropik, 3. Nádi Család.

Baráti váltó, 61 év felett: 1. Team 45, 2. Posta-Bán-Zsigmond trió, 3. Tringa.

Sportegyesület kategória: 1. Varga Emerencia-Vadák Natasa-Mármarosi Alexandra, 2. Dynamic Senior, 3. Alisca Runners.