Negyedszázados lett Martfűn Böde Dániel

Nem adta könnyen magát az NB III Dél-Keleti csoport középmezőnyéhez tartozó, az előző körben a Dombóvárt búcsúztató Martfű, amely Szabó János fejes gólja után még egyenlíteni tudott a Paksi FC elleni Magyar Kupa találkozón. A szünet után Böde Dániel előbb lábbal, majd fejjel is bevette a hazaiak kapuját, ezzel az 52. kupameccsén a huszonnegyedik és a huszonötödik találatát is megszerezte. A kétszeres címvédő 4–1-es győzelmét, amely sorozatban a tizennegyedik volt a Magyar Kupában, Balogh Balázs távoli bombája állította be, számolt be róla a paksifc.hu.

Böde Dániel duplázott a Martfű elleni Mol Magyar Kupa mérkőzésen

Forrás: Paksi FC

Mol Magyar Kupa, főtábla, 4. forduló

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1–4 (1–1)

Martfű, v.: Takács Á. (Szilágyi, Topálszki)

Paks: Gyetván – Kinyik (Éger Zs., 80.), Szekszárdi M., Szabó J. – Hinora, Balogh B., Pető (Gyurkits, 56.), Haraszti (Horváth K., 66.), Silye – Böde (Májik, 66.), Galambos J. (Tóth B., 56.). Edző: Bognár György

Gólszerző: Kinyig (30.), illetve Böde (59., 62.), Szabó J. (22.), Balogh B. (79).