Tizennégynél jár a Paksi FC

1 órája

Negyedszázados lett Martfűn Böde Dániel

Címkék#Böde Dániel#martfűi lse#Magyar Kupa#Paksi FC

A Mol Magyar Kupa országos főtáblájának negyedik fordulójában a Paksi FC 4–1-re nyert Martfűn. Az NB III-as csapat ellen Böde Dániel duplázott.

Nem adta könnyen magát az NB III Dél-Keleti csoport középmezőnyéhez tartozó, az előző körben a Dombóvárt búcsúztató Martfű, amely Szabó János fejes gólja után még egyenlíteni tudott a Paksi FC elleni Magyar Kupa találkozón. A szünet után Böde Dániel előbb lábbal, majd fejjel is bevette a hazaiak kapuját, ezzel az 52. kupameccsén a huszonnegyedik és a huszonötödik találatát is megszerezte. A kétszeres címvédő 4–1-es győzelmét, amely sorozatban a tizennegyedik volt a Magyar Kupában, Balogh Balázs távoli bombája állította be, számolt be róla a paksifc.hu.

böde dániel paksi fc martfű mol magyar kupa
Böde Dániel duplázott a Martfű elleni Mol Magyar Kupa mérkőzésen
Forrás: Paksi FC

Mol Magyar Kupa, főtábla, 4. forduló
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1–4 (1–1)
Martfű, v.: Takács Á. (Szilágyi, Topálszki)
Paks: Gyetván – Kinyik (Éger Zs., 80.), Szekszárdi M., Szabó J. – Hinora, Balogh B., Pető (Gyurkits, 56.), Haraszti (Horváth K., 66.), Silye – Böde (Májik, 66.), Galambos J. (Tóth B., 56.). Edző: Bognár György
Gólszerző: Kinyig (30.), illetve Böde (59., 62.), Szabó J. (22.), Balogh B. (79). 

 

