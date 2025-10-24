Ezt senki sem hitte volna: Böde Dánielt ünneplik országszerte

Utolsó hármassal kezdődő születésnapját ünnepli Böde Dániel, a Paksi FC legendája, ikonja, példaképe. A „madocsai Messi” hét ferencvárosi szezont leszámítva (2012–2019) csak az atomvárosi együttest erősítette és erősíti a mai napig, ahol nemcsak a pályán kívül, hanem a zöld gyepen is fontos tagja Bognár György csapatának. Az eddigi tíz bajnoki fordulóban nyolc mérkőzésen lépett pályára, egy gólt szerzett és további kettőt előkészített.

Böde Dánielnek sokan küldenek jókívánságot a klub közösségi oldalán

Fotó: Török Attila

A négygyermekes édesapa jelenleg 513 NB I-es mérkőzésnél jár, amivel az örökranglista negyedik helyén áll Végh Zoltán (570), Kuttor Attila (560) és Illés Béla (540) mögött, a 163 találatával pedig a huszonnyolcadik pozíciót foglalja el. A Paks szombaton 17 órakor a Diósgyőr vendége lesz, a találkozón Böde Dániel tovább gyarapíthatja a számait.

A klub közösségi oldalán sorra érkeznek a gratulációk Böde Dánielnek.