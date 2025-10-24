október 24., péntek

Érkeznek a gratulációk

1 órája

Ezt senki sem hitte volna: Böde Dánielt ünneplik országszerte

Október 24-én ünnepli születésnapját Böde Dániel, a Paksi FC csapatkapitánya idén lett harminckilenc éves.

Utolsó hármassal kezdődő születésnapját ünnepli Böde Dániel, a Paksi FC legendája, ikonja, példaképe. A „madocsai Messi” hét ferencvárosi szezont leszámítva (2012–2019) csak az atomvárosi együttest erősítette és erősíti a mai napig, ahol nemcsak a pályán kívül, hanem a zöld gyepen is fontos tagja Bognár György csapatának. Az eddigi tíz bajnoki fordulóban nyolc mérkőzésen lépett pályára, egy gólt szerzett és további kettőt előkészített.

böde dániel születésnap madocsa paksi fc
Böde Dánielnek sokan küldenek jókívánságot a klub közösségi oldalán
Fotó: Török Attila

A négygyermekes édesapa jelenleg 513 NB I-es mérkőzésnél jár, amivel az örökranglista negyedik helyén áll Végh Zoltán (570), Kuttor Attila (560) és Illés Béla (540) mögött, a 163 találatával pedig a huszonnyolcadik pozíciót foglalja el. A Paks szombaton 17 órakor a Diósgyőr vendége lesz, a találkozón Böde Dániel tovább gyarapíthatja a számait.

A klub közösségi oldalán sorra érkeznek a gratulációk Böde Dánielnek.

 

