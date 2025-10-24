Jubileumi gólt lőtt Böde... vagy mégsem?

A Tolna Vármegyei III. osztály Észak csoportjának legutóbbi fordulójában a Madocsa SE 5–1-re győzött Dunakömlődön, a vendégek vezető találatát Böde István jegyezte. Az MLSZ Adatbank szerint, ami a 2007/2008-as szezontól mutatja az eredményeket, a 43 éves támadónak az volt pályafutása 600. gólja, amihez négyszázhat mérkőzésre volt szükség.

Böde István egyes számítások szerint hatszázadik gólját lőtte a hétvégén

Fotó: Molnár Gyula

Az egyesület számításai szerint ugyanakkor jóval meghaladja ezt a számot a Paksi FC csapatkapitányának bátyja, a gólérzékeny csatár ugyanis 2023 novemberében lőtte meg 700., idén márciusban pedig a 750. találatát. A hétvégén jegyzett találta volt a 771. a sorban, és ha így folytatja (hat mérkőzésen hat gólnál jár) vagy egy kicsit belehúz, a szezon végére megközelítheti a nyolcszázas álomhatárt. A tabella harmadik helyén álló Madocsa vasárnap 14.30 órakor a hetedik Tamási csapatát fogadja.

Három Böde a góllövőlista élmezőnyében

A Böde-család hírek a gólérzékenységéről, ezt mi sem bizonyítja jobban a 2024/2025-ös idény. Az OTP Bank Ligában Böde Dániel 15 találattal szerezte meg a gólkirályi címet, bátyja a vármegyei III. osztály Kelet régiójában érdemelte ki ezt az elismerést 41 góllal, míg a paksi ikon legidősebb fia, Dániel Zalán az MLSZ Országos U13 Dél-Nyugat csoportban lett bronzcipős húsz találattal.