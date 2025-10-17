október 17., péntek

Dobogósok csatája Pakson

1 órája

Böde vs. Dzsudzsák: a két rangidős gólszerző nézhet farkasszemet a derbin

Címkék#Böde Dániel#Fizz Liga#Paksi FC#Dzsudzsák Balázs

A Fizz Liga harmadik helyén álló DVSC-t fogadja a listavezető Paksi FC a bajnokság tizedik fordulójában.

Berg Sándor

A válogatott szünet után ismét a bajnokságra szegeződik a figyelem, a Paksi FC pedig rögtön egy rangadóval folytatná veretlenségét a szezonban. A legutóbbi öt „újraindítás” alapján minden esélye megvan arra Böde Dánieléknek, hogy a harmadik helyezett Debrecen ellen se szakadjon meg ez a remek sorozat.

böde dániel paksi fc
Böde Dániel az idei bajnoki szezon legidősebb gólszerzője
Fotó: Török Attila

A PFC legutóbb 2024 szeptemberében tért vissza vereséggel a szünetről (Győrött 2–1-re kapott ki), ezt követően a Ferencvárost győzték le hazai pályán az atomvárosiak (3–1), majd a Zetével otthon, aztán idegenben játszottak döntetlent (2–2, illetve 1–1), míg legutóbb szeptemberben Nyíregyházáról hoztak el egy pontot (1–1). A legutóbbi tíz mérkőzést nézve pedig öt győzelmet arattak a paksiak, ezeken Hahn János négyszer is eredményes volt.

Böde Dániel Dzsudzsák előtt

Az idei bajnoki szezon két rangidős gólszerzője is pályára léphet szombaton a Fehérvári úton: Böde Dániel a Kazincbarcika ellen 38 évesen, 10 hónaposan és 5 naposan, míg Dzsudzsák Balázs a győrieknek 38 évesen, 9 hónaposan és 11 naposan talált a kapuba. A Paksi FC csapatkapitánya – a Transfermarkt statisztikája szerint – az ötödik legidősebb NB I-es góllövő az 1989/1990-es szezon óta, őt csak Dombi Tibor, Kuttor Attila és Ferenczi István előzi meg a sorban.

Fizz Liga, 10. forduló
Október 18., szombat
16.15 Paksi FC–DVSC
Fehérvári úti stadion, tv: M4 Sport

 

