Az ősz mesés színei mellett a kisfröccs is felkapott volt

Közel kilencszázan vettek részt a negyedik Bodri Kör teljesítménytúrán.

A Bodri Kör egyik frissítő pontja a sötétvölgyi nagy tisztásnál volt

Fotó: RETKES TAMAS

A résztvevők öt táv közül választhattak, a legnépszerűbb a 17 kilométeres kisfröccs volt, mintegy 420 indultak ezen a távon – mondta Fehérvári Attila, a szervező Alisca Runners Futóegyesület elnöke. A must körön 9, a macifröccsön 24, a nagyfröccsön 36, míg a mafláson 50 kilométer volt a táv. Hozzátette: a visszajelzések alapján nagyon kellett a városnak egy késő őszi természetjáró túra. Valóban nem üres lózung, hogy az ország minden részéből, Soprontól kezdve, Békéscsabán át egészen Nyíregyházáig érkeztek a túrázók. A legtöbben természetesen a környező városokból – Baja, Kalocsa, Kiskunhalas – jöttek a természetjárásra. Rottler Zoltán főszervező arról beszélt, hogy a továbbiakban is szeretnék a színvonalat tartani, bízik benne, hogy jó emlékeket, érzéseket visznek haza magukkal a megfáradt gyaloglók. Kiemelte, nem szeretnének tömegrendezvényt, az 1200-as indulói létszám az lélektani határ, amelynél még „kezelhető” a tömeg.

Az idei Bodri Kör legnépszerűbb távja a kisfröccs volt

Az ötven segítővel lebonyolított eseményen útjelző festések, táblák és szalagozás biztosította, hogy mindenki rendben célba érjen. Emellett a szervezők a Team Erdélyi jóvoltából buszjárat indításával segítették a helyi gyaloglóknak, futóknak az érkezést és a távozást. Szombaton reggel és délután is három időpontban indult járat a vasútállomás parkolójából Faluhely-dűlő buszmegállóba, a köztes megálló a Vadász sörözőnél volt.

A regisztrált indulókat a célba érkezés után meleg gulyásleves várta, valamint emblémázott tornazsák és hűtőmágnes volt a jutalmuk. A gulyásból egyébként a Békéscsabáról kölcsönvett gigaüstben 900 adag főtt, de a vegetáriánusok spenótos raviolija is kelendőnek bizonyult a nemcsak látványban, hanem érzékszervi élményben is különleges mozaikokat felvillantó gyaloglás végén.