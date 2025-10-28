október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

11°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi természetjárás

28 perce

Az ősz mesés színei mellett a kisfröccs is felkapott volt

Címkék#táv#Bodri Kör Teljesítménytúra#Alisca Runners Futóegyesület

Nagy sikere volt az őszi természetjárásnak. A Bodri Kör résztvevői öt táv közül választhattak.

Teol.hu

Közel kilencszázan vettek részt a negyedik Bodri Kör teljesítménytúrán. 

A Bodri Kör egyik frissítő pontja a sötétvölgyi nagy tisztásnál volt
A Bodri Kör egyik frissítő pontja a sötétvölgyi nagy tisztásnál volt
Fotó: RETKES TAMAS

A résztvevők öt táv közül választhattak, a legnépszerűbb a 17 kilométeres kisfröccs volt, mintegy 420 indultak ezen a távon – mondta Fehérvári Attila, a szervező Alisca Runners Futóegyesület elnöke. A must körön 9, a macifröccsön 24, a nagyfröccsön 36, míg a mafláson 50 kilométer volt a táv. Hozzátette: a visszajelzések alapján nagyon kellett a városnak egy késő őszi természetjáró túra. Valóban nem üres lózung, hogy az ország minden részéből, Soprontól kezdve, Békéscsabán át egészen Nyíregyházáig érkeztek a túrázók. A legtöbben természetesen a környező városokból – Baja, Kalocsa, Kiskunhalas – jöttek a természetjárásra. Rottler Zoltán főszervező arról beszélt, hogy a továbbiakban is szeretnék a színvonalat tartani, bízik benne, hogy jó emlékeket, érzéseket visznek haza magukkal a megfáradt gyaloglók. Kiemelte, nem szeretnének tömegrendezvényt, az 1200-as indulói létszám az lélektani határ, amelynél még „kezelhető” a tömeg.  

Az idei Bodri Kör legnépszerűbb távja a kisfröccs volt

Az ötven segítővel lebonyolított eseményen útjelző festések, táblák és szalagozás biztosította, hogy mindenki rendben célba érjen. Emellett a szervezők a Team Erdélyi jóvoltából buszjárat indításával segítették a helyi gyaloglóknak, futóknak az érkezést és a távozást. Szombaton reggel és délután is három időpontban indult járat a vasútállomás parkolójából Faluhely-dűlő buszmegállóba, a köztes megálló a Vadász sörözőnél volt.
A regisztrált indulókat a célba érkezés után meleg gulyásleves várta, valamint emblémázott tornazsák és hűtőmágnes volt a jutalmuk. A gulyásból egyébként a Békéscsabáról kölcsönvett gigaüstben 900 adag főtt, de a vegetáriánusok spenótos raviolija is kelendőnek bizonyult a nemcsak látványban, hanem érzékszervi élményben is különleges mozaikokat felvillantó gyaloglás végén.    

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu