Az ország minden részéből érkeznek a szekszárdi teljesítménytúrára

Október 25-én, szombaton ismét élettel telik meg a szekszárdi Bodri Pincészet és környéke, ekkor rajtol el ugyanis a IV. Bodri Kör Teljesítménytúra. Az Alisca Runners Futóegyesület szervezésében megvalósuló esemény évről évre százakat mozgat meg, 2024-be közel ezer túrázó vágott neki a távok valamelyikének.

A Bodri Kör indulói több táv közül választhatnak

Fotó: Fotó: TEOL

A túrázók öt különböző hosszúságú táv közül választhatnak, a kilenc kilométerestől egészen a komolyabb kihívást jelentő ötven kilométeres távig. A túraútvonalak mindegyike a környék dűlőit, lankáit járja be, így a résztvevőknek a szintemelkedésekkel is számolniuk kell, de az előző évek gyakorlatának megfelelően a szervezők bőséges frissítéssel készülnek idén is. A mezőny javarészt sétálva vág neki a teljesítménytúrának, de minden évben akadnak merészebb vállalkozók, akik futva gyűrik le a hosszú kilométereket. A helyiek körében is nagy népszerűségnek örvendő őszi teljesítménytúrára az ország minden pontjáról érkeznek mozogni vágyók, ez idáig közel hatszáz nevezés érkezett be.

A teljesítménytúrát azzal a szándékkal hívták életre néhány évvel ezelőtt, hogy egy kiváló programot nyújtsanak a túrázni vágyóknak, amelyen őszi arcát mutatja meg a szekszárdi borvidék.