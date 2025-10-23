október 23., csütörtök

Bodri Kör

53 perce

Az ország minden részéből érkeznek a szekszárdi teljesítménytúrára

Az Alisca Runners Futóegyesület idén negyedik alkalommal rendezi meg teljesítménytúráját. A Bodri Kör a szekszárdi borvidéket átszelő természetjárás.

Teol.hu

Október 25-én, szombaton ismét élettel telik meg a szekszárdi Bodri Pincészet és környéke, ekkor rajtol el ugyanis a IV. Bodri Kör Teljesítménytúra. Az Alisca Runners Futóegyesület szervezésében megvalósuló esemény évről évre százakat mozgat meg, 2024-be közel ezer túrázó vágott neki a távok valamelyikének. 

Fotó: TEOL

A túrázók öt különböző hosszúságú táv közül választhatnak, a kilenc kilométerestől egészen a komolyabb kihívást jelentő ötven kilométeres távig. A túraútvonalak mindegyike a környék dűlőit, lankáit járja be, így a résztvevőknek a szintemelkedésekkel is számolniuk kell, de az előző évek gyakorlatának megfelelően a szervezők bőséges frissítéssel készülnek idén is. A mezőny javarészt sétálva vág neki a teljesítménytúrának, de minden évben akadnak merészebb vállalkozók, akik futva gyűrik le a hosszú kilométereket. A helyiek körében is nagy népszerűségnek örvendő őszi teljesítménytúrára az ország minden pontjáról érkeznek mozogni vágyók, ez idáig közel hatszáz nevezés érkezett be. 
A teljesítménytúrát azzal a szándékkal hívták életre néhány évvel ezelőtt, hogy egy kiváló programot nyújtsanak a túrázni vágyóknak, amelyen őszi arcát mutatja meg a szekszárdi borvidék.

 

