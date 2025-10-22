Már megint Bognár Györgyről szólnak a hírek! Ez történhet vele Miskolcon

Mérföldkőhöz érkezhet Diósgyőrben Bognár György. Amennyiben a hétvégi bajnokin ő ül le a paksiak kispadjára, úgy a csapatot két Magyar Kupa-elsőségre, valamint egy-egy bajnoki ezüst- és bronzéremig vezető szakember a tétmérkőzéseket tekintve beéri az örökranglista élén álló Csertői Aurélt. A győri születésű, jelenleg az NB II-es Mezőkövesdet irányító trénernek öt évre, négy hónapra és tizenkét napra volt szüksége a 189 találkozó eléréséhez, bajai kollégájának viszont – a két korszakot összeadva – „csak” négy évre, három hónapra és harminc napra.

Bognár György már Diósgyőrben utolérheti Csertői Aurélt

Fotó: Török Attila

Bognár György áll jobban

Csertői Aurél paksi időszakát 69 győzelemmel, 54 döntetlennel és 66 vereséggel zárta, ezek alatt 256 gólt szerzett és 236-ot kapott a csapata, amely átlagosan 1,38 pontot gyűjtött. Ezzel szemben Bognár Györggyel – jelenleg – 1,77 egység jön ki ez a szám 406–294 gólaránnyal, de szombaton Diósgyőrben a győzelmek (97), a döntetlenek (41) vagy a vereségek (50) száma eggyel emelkedik majd.

A két szakembert követően

Kis Károly 80, Gellei Imre 73, Tomiszlav Szivics (két éra alatt összesen) 40, Lengyel Ferenc 39, Osztermájer Gábor 32, Waltner Róbert 22, Horváth Ferenc 18 és Máté Csaba (megbízott edzőként) 3,

mérkőzésen irányította a Paksi FC-t a 2006-os élvonalba való feljutás óta.

Fizz Liga, 11. forduló

17.00 Diósgyőri VTK–Paksi FC

DVTK Stadion