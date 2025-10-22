11 perce
Már megint Bognár Györgyről szólnak a hírek! Ez történhet vele Miskolcon
A Paksi FC szombaton a DVTK vendége lesz a Fizz Liga 11. fordulójában. Bognár György azon a mérkőzésen ül 189. alkalommal az atomvárosiak kispadján tétmérkőzésen.
Mérföldkőhöz érkezhet Diósgyőrben Bognár György. Amennyiben a hétvégi bajnokin ő ül le a paksiak kispadjára, úgy a csapatot két Magyar Kupa-elsőségre, valamint egy-egy bajnoki ezüst- és bronzéremig vezető szakember a tétmérkőzéseket tekintve beéri az örökranglista élén álló Csertői Aurélt. A győri születésű, jelenleg az NB II-es Mezőkövesdet irányító trénernek öt évre, négy hónapra és tizenkét napra volt szüksége a 189 találkozó eléréséhez, bajai kollégájának viszont – a két korszakot összeadva – „csak” négy évre, három hónapra és harminc napra.
Bognár György áll jobban
Csertői Aurél paksi időszakát 69 győzelemmel, 54 döntetlennel és 66 vereséggel zárta, ezek alatt 256 gólt szerzett és 236-ot kapott a csapata, amely átlagosan 1,38 pontot gyűjtött. Ezzel szemben Bognár Györggyel – jelenleg – 1,77 egység jön ki ez a szám 406–294 gólaránnyal, de szombaton Diósgyőrben a győzelmek (97), a döntetlenek (41) vagy a vereségek (50) száma eggyel emelkedik majd.
A két szakembert követően
- Kis Károly 80,
- Gellei Imre 73,
- Tomiszlav Szivics (két éra alatt összesen) 40,
- Lengyel Ferenc 39,
- Osztermájer Gábor 32,
- Waltner Róbert 22,
- Horváth Ferenc 18 és
- Máté Csaba (megbízott edzőként) 3,
mérkőzésen irányította a Paksi FC-t a 2006-os élvonalba való feljutás óta.
Fizz Liga, 11. forduló
17.00 Diósgyőri VTK–Paksi FC
DVTK Stadion