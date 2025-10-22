október 22., szerda

Előd névnap

20°
+15
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élre állhat a tréner

2 perce

Már megint Bognár Györgyről szólnak a hírek! Ez történhet vele Miskolcon

Címkék#fizz liga#Csertői Aurél#Bognár György#Paksi FC

A Paksi FC szombaton a DVTK vendége lesz a Fizz Liga 11. fordulójában. Bognár György azon a mérkőzésen ül 189. alkalommal az atomvárosiak kispadján tétmérkőzésen.

Berg Sándor

Mérföldkőhöz érkezhet Diósgyőrben Bognár György. Amennyiben a hétvégi bajnokin ő ül le a paksiak kispadjára, úgy a csapatot két Magyar Kupa-elsőségre, valamint egy-egy bajnoki ezüst- és bronzéremig vezető szakember a tétmérkőzéseket tekintve beéri az örökranglista élén álló Csertői Aurélt. A győri születésű, jelenleg az NB II-es Mezőkövesdet irányító trénernek öt évre, négy hónapra és tizenkét napra volt szüksége a 189 találkozó eléréséhez, bajai kollégájának viszont – a két korszakot összeadva – „csak” négy évre, három hónapra és harminc napra.

bognár györgy paksi fc örökranglista csertői aurél
Bognár György már Diósgyőrben utolérheti Csertői Aurélt
Fotó: Török Attila

Bognár György áll jobban

Csertői Aurél paksi időszakát 69 győzelemmel, 54 döntetlennel és 66 vereséggel zárta, ezek alatt 256 gólt szerzett és 236-ot kapott a csapata, amely átlagosan 1,38 pontot gyűjtött. Ezzel szemben Bognár Györggyel – jelenleg – 1,77 egység jön ki ez a szám 406–294 gólaránnyal, de szombaton Diósgyőrben a győzelmek (97), a döntetlenek (41) vagy a vereségek (50) száma eggyel emelkedik majd.

A két szakembert követően 

  1. Kis Károly 80, 
  2. Gellei Imre 73, 
  3. Tomiszlav Szivics (két éra alatt összesen) 40,
  4. Lengyel Ferenc 39,
  5. Osztermájer Gábor 32,
  6. Waltner Róbert 22,
  7.  Horváth Ferenc 18 és
  8. Máté Csaba (megbízott edzőként) 3, 

mérkőzésen irányította a Paksi FC-t a 2006-os élvonalba való feljutás óta.

Fizz Liga, 11. forduló
17.00 Diósgyőri VTK–Paksi FC
DVTK Stadion

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu