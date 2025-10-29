Bognár György jól odaszúrt a válogatott egyik legértékesebb játékosának

Paks önkormányzata Pro Urbe díjat adományozott Bognár Györgynek, a Paksi FC vezetőedzőjének.

Bognár György az október 23-i városi ünnepségen vette át az elismerést

Fotó: Molnár Gyula

Ebből az apropóból kedden reggel a Paks FM-ben kendőzetlenül mondta el véleményét a magyar futballt leginkább feszítő kérdésekről. A szakvezető véleményezte Varga Barnabás szavait, aki a Ferencváros–Paks bajnoki (2–2) mérkőzés után bírálta korábbi csapatának játékstílusát.

Bognár György kendőzetlen őszinteséggel beszélt az interjúban

A 100. ferencvárosi mérkőzésén gólt szerző támadó szerint „félig üres a pohár, mert győzelmet érdemeltek volna” a bajnokság 9. fordulójának rangadóján. „Sok futballt ma sem láttunk a pályán. De hát a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. És hát vannak, akik asszisztálnak is ehhez. Innen is köszönjük nekik – szúrt oda volt csapatának és a játékvezetőnek egyúttal. – Nem tudom, hogy a Lenzsér hogy maradhatott pályán. Azért ismerem a Lenzsért, fociztam vele. Biztos, hogy bement az öltözőbe és jót mosolygott rajta. De hát ez már csak ilyen. Hétről hétre bizonyítják, hogy ezt a 99 százalékot hozzák” – mondta inkriminált nyilatkozatában a válogatott játékos.