Őszinte vélemény

Bognár György jól odaszúrt a válogatott egyik legértékesebb játékosának

Alaposan visszavágott a válogatott támadónak. Bognár György a Paks FM-ben adott hosszabb interjút, ebben szóba került volt játékosa nyilatkozata is.

Teol.hu

Paks önkormányzata Pro Urbe díjat adományozott Bognár Györgynek, a Paksi FC vezetőedzőjének. 

Bognár György október 23-i városi ünnepségen vette át az elismerést
Bognár György az október 23-i városi ünnepségen vette át az elismerést
Fotó: Molnár Gyula

Ebből az apropóból kedden reggel a Paks FM-ben kendőzetlenül mondta el véleményét a magyar futballt leginkább feszítő kérdésekről. A szakvezető véleményezte Varga Barnabás szavait, aki a Ferencváros–Paks bajnoki (2–2) mérkőzés után bírálta korábbi csapatának játékstílusát. 

Bognár György kendőzetlen őszinteséggel beszélt az interjúban

A 100. ferencvárosi mérkőzésén gólt szerző támadó szerint „félig üres a pohár, mert győzelmet érdemeltek volna” a bajnokság 9. fordulójának rangadóján. „Sok futballt ma sem láttunk a pályán. De hát a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. És hát vannak, akik asszisztálnak is ehhez. Innen is köszönjük nekikszúrt oda volt csapatának és a játékvezetőnek egyúttal. – Nem tudom, hogy a Lenzsér hogy maradhatott pályán. Azért ismerem a Lenzsért, fociztam vele. Biztos, hogy bement az öltözőbe és jót mosolygott rajta. De hát ez már csak ilyen. Hétről hétre bizonyítják, hogy ezt a 99 százalékot hozzák” – mondta inkriminált nyilatkozatában a válogatott játékos. 

„Azt hiszem, nagyon hamar fradista lett a Barna – mondta Bognár György.Több intelligenciát vitt magával innen, mint ami megmaradt. Szerintem hatott rá az az öltözői hangulat vagy a klubban lévő légkör, ami kialakul a Pakssal szemben, mert ugye nem tudnak velünk mit kezdeni. Az utóbbi években sem nagyon tudtak megverni, szerintem ötből négyszer mi voltunk sikeresek, és ugye ott van a két kupagyőzelem is. Nem tudnak velünk mit kezdeni, és elkeseredésében átvette ezt a stílust, ami ott a klubnál belül van. De hát ez számunkra megmosolyogtató, és így is fogjuk fel.”

