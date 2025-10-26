október 26., vasárnap

Edzőlegendák előtt játszottak zöld-fehér rangadót a paksi fiatalok – fotóval

Címkék#Paksi FC II#Prukner László#NB III-as foci#Bognár György

A Paksi FC második csapata a Kaposvári Rákóczit fogadta az NB III-as focibajnokság 13. fordulójában. A találkozót két edzőlegenda is a helyszínen tekintette meg.

Teol.hu

Az akadémiával rendelkező Kaposvárt fogadta az atomvárosi klub nagyon fiatal átlagéletkorú csapata, amely korán hátrányba került. A folytatásban sem tudta feltörni a somogyiak védekezését Kindl István együttese, így sorozatban második bajnokiját veszítette el, a Rákóczi viszont négy nyeretlen mérkőzés után győzött ismét. A találkozót a helyszínen tekintette meg Bognár György, a Paksi FC élvonalbeli csapatának vezetőedzője, akit október 23-án Pro Urbe díjjal ismert el a város önkormányzata. A kaposváriak részéről tiszteletét tette Prukner László, a somogyi klub Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiájának elnöke is.

bognár györgy prukner lászló nb iii paksi fc ii
Bognár György és Prukner László is megtekintette a Paks II–Kaposvár bajnokit
Fotó: Molnár Gyula

NB III, Dél-Nyugati csoport, 13. forduló
Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC 0–4 (0–2)
Paks, v.: Laki (Sáfárik, Pavlovics)
Paks II: Gyetván – Köllő, Májik, Éger Zs., Perczel (Babos, 67.), Juhász B. (Jáksó, 67.), Nyári O., Verbulecz (Palóka, a szünetben), Marcsa (Turi Cs., a szünetben), Marosi (Holka, a szünetben), Tóth K. Edző: Kindl István
Gólszerző: Hampuk (11., 11-esből), Zsédely (39.), Köllő (59., öngól), Bíró D. (80.)

 

