Edzőlegendák előtt játszottak zöld-fehér rangadót a paksi fiatalok – fotóval

Az akadémiával rendelkező Kaposvárt fogadta az atomvárosi klub nagyon fiatal átlagéletkorú csapata, amely korán hátrányba került. A folytatásban sem tudta feltörni a somogyiak védekezését Kindl István együttese, így sorozatban második bajnokiját veszítette el, a Rákóczi viszont négy nyeretlen mérkőzés után győzött ismét. A találkozót a helyszínen tekintette meg Bognár György, a Paksi FC élvonalbeli csapatának vezetőedzője, akit október 23-án Pro Urbe díjjal ismert el a város önkormányzata. A kaposváriak részéről tiszteletét tette Prukner László, a somogyi klub Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiájának elnöke is.

Bognár György és Prukner László is megtekintette a Paks II–Kaposvár bajnokit

Fotó: Molnár Gyula

NB III, Dél-Nyugati csoport, 13. forduló

Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC 0–4 (0–2)

Paks, v.: Laki (Sáfárik, Pavlovics)

Paks II: Gyetván – Köllő, Májik, Éger Zs., Perczel (Babos, 67.), Juhász B. (Jáksó, 67.), Nyári O., Verbulecz (Palóka, a szünetben), Marcsa (Turi Cs., a szünetben), Marosi (Holka, a szünetben), Tóth K. Edző: Kindl István

Gólszerző: Hampuk (11., 11-esből), Zsédely (39.), Köllő (59., öngól), Bíró D. (80.)