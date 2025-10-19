Az agresszívan védekező Bonyhád ellen vesztette el veretlenségét a Bölcske (képgalériával)

A vármegyei I. osztály 9. fordulójában a Bonyhád VLC megfosztotta veretlenségétől a mezőny egyetlen hibátlan együttesét, a Bölcskei SE csapatát. A forduló másik találkozóján meglepetésre a Bátaszék győzni tudott az újonc Dombóvári LK otthonában, amely így zsinórban második vereségét szenvedte el.

Molnár Máté (b) és a Bonyhád VLC nagyot küzdött a Bölcskei SE elleni találkozón

Fotó: Kiss Albert

Vármegyei I. osztály, 9. forduló

Bonyhád VLC–Bölcskei SE 2–0 (1–0). Bonyhád, v.: Berengyán (Prantner, Szabó P.)

Bonyhád: Schleinig– Niklos, Máté R., Szeiler, Sásdi B.– Sásdi A., Molnár M.– Jerabek (Keszler, 77.), Biszak, Virág R. (Farkas M., 57.)– Pap R. (Tóth G., 90.). Edző: Sárai György

Bölcske: Varga M.– Jankó, Binder, Fenyősi, Hanol– Blatt, Kovács E., Heisler (Juhász D., 85.)– Szauer (Buzás A., a szünetben), Horváth K. (Kövesdi, 72.), Szili I. Edző: Nagy Lajos

Jól kezdte a rangadót a vendéglátó, amely már a 2. percben megszerezte a vezetést. A jó erőkből álló Bölcske ellen agresszívan és keményen védekezett a BVLC, amelynek erejéből a szünet után ellentámadásokra is futotta. Farkas Martin bombagólja döntötte el a találkozót, melyet végül megérdemelten nyert meg a hazai csapat a közepes teljesítményt nyújtó éllovas ellen.

Gólszerzők: Pap R. (2.), Farkas M. (69.)

Jók: Pap R., Sásdi A., Mikós R.