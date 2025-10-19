1 órája
Az agresszívan védekező Bonyhád ellen vesztette el veretlenségét a Bölcske (képgalériával)
Nincs már hibátlan csapat a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A Bonyhád VLC legyőzte az éllovas Bölcskei SE gárdáját.
A vármegyei I. osztály 9. fordulójában a Bonyhád VLC megfosztotta veretlenségétől a mezőny egyetlen hibátlan együttesét, a Bölcskei SE csapatát. A forduló másik találkozóján meglepetésre a Bátaszék győzni tudott az újonc Dombóvári LK otthonában, amely így zsinórban második vereségét szenvedte el.
Vármegyei I. osztály, 9. forduló
Bonyhád VLC–Bölcskei SE 2–0 (1–0). Bonyhád, v.: Berengyán (Prantner, Szabó P.)
Bonyhád: Schleinig– Niklos, Máté R., Szeiler, Sásdi B.– Sásdi A., Molnár M.– Jerabek (Keszler, 77.), Biszak, Virág R. (Farkas M., 57.)– Pap R. (Tóth G., 90.). Edző: Sárai György
Bölcske: Varga M.– Jankó, Binder, Fenyősi, Hanol– Blatt, Kovács E., Heisler (Juhász D., 85.)– Szauer (Buzás A., a szünetben), Horváth K. (Kövesdi, 72.), Szili I. Edző: Nagy Lajos
Jól kezdte a rangadót a vendéglátó, amely már a 2. percben megszerezte a vezetést. A jó erőkből álló Bölcske ellen agresszívan és keményen védekezett a BVLC, amelynek erejéből a szünet után ellentámadásokra is futotta. Farkas Martin bombagólja döntötte el a találkozót, melyet végül megérdemelten nyert meg a hazai csapat a közepes teljesítményt nyújtó éllovas ellen.
Gólszerzők: Pap R. (2.), Farkas M. (69.)
Jók: Pap R., Sásdi A., Mikós R.
Dombóvári LK–Bátaszék SE 1–2 (1–0). Dombóvár, Szuhay Sportcentrum, v.: Éreth (Huszár, Kiss G.)
Dombóvár: Karádi– Szalai Sz. (Illés), Kardos, Szakó– Sólyom, Végh P., Dürvanger, Jégl (Várai), Őszi (Magyarosi)– Nagy Á. (Kis), Kierdorf. Játékos-edző: Kis Dániel
Bátaszék: Péter J.– Bajusz K., Máté N., Gábor G., Fricsi– Vituska N., Csapó A., Nagy Zs. (Hujbert, 92.), Karaszi (Varjas, a szünetben)– Farkas A., Lizák (Ruff, 60.). Edző: Takács Norbert
A vendégcsapat jobban akarta a sikert, így a győzelme teljesen megérdemelt.
Gólszerzők: Sólyom, illetve Csapó, Farkas A.
Kiállítva: Vituska N. (Bátaszék, 80.).
Jók: Szalai Sz., Kierdorf, illetve az egész vendégcsapat dicsérhető. (Péter J., Csapó A., Gábor G., Farkas A.)
A Kakasd SE–Nagymányok-Majos meccset vasárnap 14.30 órától rendezik. A Dunaföldvár FC együttese szabadnapos.
