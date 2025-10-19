október 19., vasárnap

Nándor névnap

-3°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye I-es foci

1 órája

Az agresszívan védekező Bonyhád ellen vesztette el veretlenségét a Bölcske (képgalériával)

Címkék#Bátaszék SE#Labdarúgó vármegyei I. osztály#labdarúgás#Bölcskei SE#Bonyhád VLC

Nincs már hibátlan csapat a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A Bonyhád VLC legyőzte az éllovas Bölcskei SE gárdáját.

Teol.hu

A vármegyei I. osztály 9. fordulójában a Bonyhád VLC megfosztotta veretlenségétől a mezőny egyetlen hibátlan együttesét, a Bölcskei SE csapatát. A forduló másik találkozóján meglepetésre a Bátaszék győzni tudott az újonc Dombóvári LK otthonában, amely így zsinórban második vereségét szenvedte el. 

Molnár Máté (j) és a Bonyhád VLC nagyot küzdött a Bölcskei SE elleni találkozón
Molnár Máté (b) és a Bonyhád VLC nagyot küzdött a Bölcskei SE elleni találkozón
Fotó: Kiss Albert

Vármegyei I. osztály, 9. forduló 
Bonyhád VLC–Bölcskei SE 2–0 (1–0). Bonyhád, v.: Berengyán (Prantner, Szabó P.)
Bonyhád: Schleinig– Niklos, Máté R., Szeiler, Sásdi B.– Sásdi A., Molnár M.– Jerabek (Keszler, 77.), Biszak, Virág R. (Farkas M., 57.)– Pap R. (Tóth G., 90.). Edző: Sárai György 
Bölcske: Varga M.– Jankó, Binder, Fenyősi, Hanol– Blatt, Kovács E., Heisler (Juhász D., 85.)– Szauer (Buzás A., a szünetben), Horváth K. (Kövesdi, 72.), Szili I. Edző: Nagy Lajos
Jól kezdte a rangadót a vendéglátó, amely már a 2. percben megszerezte a vezetést. A jó erőkből álló Bölcske ellen agresszívan és keményen védekezett a BVLC, amelynek erejéből a szünet után ellentámadásokra is futotta. Farkas Martin bombagólja döntötte el a találkozót, melyet végül megérdemelten nyert meg a hazai csapat a közepes teljesítményt nyújtó éllovas ellen.  
Gólszerzők: Pap R. (2.), Farkas M. (69.)
Jók: Pap R., Sásdi A., Mikós R. 

A Bonyhád VLC nyáron visszalépett az NB III-as bajnokságtól

Dombóvári LK–Bátaszék SE 1–2 (1–0). Dombóvár, Szuhay Sportcentrum, v.: Éreth (Huszár, Kiss G.)
Dombóvár: Karádi– Szalai Sz. (Illés), Kardos, Szakó– Sólyom, Végh P., Dürvanger, Jégl (Várai), Őszi (Magyarosi)– Nagy Á. (Kis), Kierdorf. Játékos-edző: Kis Dániel
Bátaszék: Péter J.– Bajusz K., Máté N., Gábor G., Fricsi– Vituska N., Csapó A., Nagy Zs. (Hujbert, 92.), Karaszi (Varjas, a szünetben)– Farkas A., Lizák (Ruff, 60.). Edző: Takács Norbert
A vendégcsapat jobban akarta a sikert, így a győzelme teljesen megérdemelt.  
Gólszerzők: Sólyom, illetve Csapó, Farkas A. 
Kiállítva: Vituska N. (Bátaszék, 80.). 
Jók: Szalai Sz., Kierdorf, illetve az egész vendégcsapat dicsérhető. (Péter J., Csapó A., Gábor G., Farkas A.) 
A Kakasd SE–Nagymányok-Majos meccset vasárnap 14.30 órától rendezik. A Dunaföldvár FC együttese szabadnapos. 

Vármegyei I. osztály: Bonyhád VLC–Bölcskei SE

Fotók: Kiss Albert

Díjátadó a Bonyhád–Bölcske mérkőzés előtt

Fotók: Kiss Albert

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu