Az állami tisztviselő is végigszurkolta a Szekszárd milánói kupameccsét (fotóval)

Nemcsak Szekszárdról érkeztek szurkolók a szerdai GEAS–Tarr KSC Szekszárd Európa-kupa mérkőzésre, hogy támogatásukról biztosítsák a kék-fehér alakulatot. Csiszár Jenő milánói konzul és felesége, Ujvári Eszter is ott volt a PalaAllende csarnokban.

Csiszár Jenő milánói konzul (középen) Szabó Gergő ügyvezető elnök (balján) és Rózsa Gábor csapatmenedzser társaságában a Tarr KSC Szekszárd Európa-kupa mérkőzésén

Forrás: Tarr KSC Szekszárd

– Rózsa Gábor régi jó ismerőse Ujvári Eszternek, csapatmenedzserünknek még játékosa is volt annak idején Pécsett, a kapcsolatuk azóta sem szakadt meg. Az ő meghívására tekintették meg a mérkőzést, és mint egykori kosárlabdázó, elismerően beszélt rólunk. Megjegyezte, tetszik neki a csapat játéka és mentalitása, hogy annak ellenére, hogy szűk kerettel tudtunk kiállni, nem adtuk fel egy percig sem a győzelem reményét – mesélte portálunknak Szabó Gergő ügyvezető elnök.

Csiszár Jenőék hosszú napja

A korábbi 100-szoros magyar válogatott hátvédnek, aki az MTK-val és a Ferencvárossal egy, a MiZo-Pécsi VSK-val négy bajnoki címet szerzett (utóbbival Euroliga-bronzérmes is lett), valamint a Comóval is aranyérmes lett az olasz bajnokságban, szekszárdi kötődése is van. Édesapja, Ujvári Miklós az 1996/1997-es szezontól két idény erejéig a KSC vezetőedzője volt.

A Milánótól ötven kilométerre északra fekvő Comóban élő Csiszár Jenő és felesége a szekszárdiak Európa-kupa mérkőzése után Bresciába utazott, ahol a kétszeres címvédő Ferencváros férfi pólósainak Bajnokok Ligája találkozóját nézték meg a helyszínen. Mint beszámoltunk róla, a két magyar csapat kedden ugyanazzal a repülővel utazott Olaszországba.