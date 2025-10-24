október 24., péntek

Vármegyei III. osztály

21 perce

Az elnök odacsapott az asztalra, kevésen múlt, hogy beszántsa a klubot

Címkék#Dalmand SK#Molnár-Csikós Ferenc#csapatbeszéd#kispad#Kaposszekcső

Kiböjtölte a sikert a kis csapat. A Dalmand SK hosszú idő után szerzett pontot a bajnokságban úgy, hogy a hétvégi bajnokin kényszerből az elnök ült a kispadon.

Balázs László

Két és fél évig egyre reszketőbb lábakkal cipelte saját batyuját a Dalmand SK, amely a semleges szurkolók csapata: előre kellemes, hátul mókás. 

A Dalmand SK csapata bajnoki pontnak örülhetett
A Dalmand SK csapata bajnoki pontnak örülhetett
Fotó: Fotó: TEOL

Utoljára 2023. április 8-án a Felsőnána elleni 2–2 alkalmával szerzett pontot a bajnokágban az együttes. Akkor vezetőedzőként Molnár-Csikós Ferenc ült a kispadon, aki idén nyáron már elnökként úgy nyilatkozott, hogy sokat vár csapatától. Az élet a legnagyobb rendező. A gárda jelenlegi játékos-edzője, a kórházi szakápolóként dolgozó Botos Gábor – aki bokaszalag-sérülés miatt nem játszhatott volna – nem tudta elcserélni műszakját, így a hétvégi Kaposszekcső-Csikóstőttős elleni bajnokin Molnár-Csikós Ferenc ült le a „szálkásra.” 

A Dalmand SK a szomszédvár elleni derbin megtörte a jeget

„Mikel Arteta érzelmes öltözői csapatbeszédéhez hasonló húrokat pendítettem meg a meccs előtt a fiúknak. A konklúzió azonban sokkal keményebb volt – mondta Molnár-Csikós Ferenc. – Azt mondtam, ha Kaposszekcső ellen nem prezentálunk eredményt, megszüntetem a csapatot, Dalmandon a felnőtt futballnak befellegzett volna. Öt meccs alatt hatvan gólt kaptunk, ami azt jelzi, hogy valamit nem jól csinálunk. Építési vállalkozóként eredmény centrikusan gondolkodom. Az élet döntések sorozata, olykor nehéz a választás, de valakinek a kellemetlen döntés felelősségét is fel kell vállalni. Hétvégén a játékosok nagyon akarták a sikert, szerencsére sikerült pontot szerezni.” 

A Kaposszekcső elleni találkozó igazi szomszédvári rangadó volt nagy adok-kapokkal. 
„Küzdelmes találkozót játszottunk. A vendégek számítottak az ellenállásunkra, de nem gondolták, hogy komoly problémát jelentünk számukra – hangsúlyozta Molnár-Csikós Ferenc. – Tipikus ikszes meccs volt, mindenki kúszott-mászott. Inkább a középpályán gyűrte egymást a két csapat, de mindkét kapu előtt adódott több nagy helyzet. Hajtottak a fiúk, csapatként dolgoztak együtt, le a kalappal előttük. Megérdemelten szereztünk egy pontot, a végén kicsit csalódottak voltunk, hogy nem tudtunk győzni. Kemény mérkőzés volt, de nem durva. Mindenki ismer mindenkit, így nem remegett véres velő a reklámtábla lapján a lefújás után. Szappanyos Szabolcs nagyon jól vezette a találkozót, a lefújás után sem volt vita. Jó volt látni, hogy a két csapat játékosai barátságban váltak el egymástól. 
A 8. fordulóban október 26-án Döbröközre látogatnak a dalmandiak. Az elnök úgy véli, ha ezt a játékot nyújtják, okozhatnak kellemetlen pillanatokat a tabella harmadik helyén álló hazaiaknak. 

