21 perce
Az elnök odacsapott az asztalra, kevésen múlt, hogy beszántsa a klubot
Kiböjtölte a sikert a kis csapat. A Dalmand SK hosszú idő után szerzett pontot a bajnokságban úgy, hogy a hétvégi bajnokin kényszerből az elnök ült a kispadon.
Két és fél évig egyre reszketőbb lábakkal cipelte saját batyuját a Dalmand SK, amely a semleges szurkolók csapata: előre kellemes, hátul mókás.
Utoljára 2023. április 8-án a Felsőnána elleni 2–2 alkalmával szerzett pontot a bajnokágban az együttes. Akkor vezetőedzőként Molnár-Csikós Ferenc ült a kispadon, aki idén nyáron már elnökként úgy nyilatkozott, hogy sokat vár csapatától. Az élet a legnagyobb rendező. A gárda jelenlegi játékos-edzője, a kórházi szakápolóként dolgozó Botos Gábor – aki bokaszalag-sérülés miatt nem játszhatott volna – nem tudta elcserélni műszakját, így a hétvégi Kaposszekcső-Csikóstőttős elleni bajnokin Molnár-Csikós Ferenc ült le a „szálkásra.”
A Dalmand SK a szomszédvár elleni derbin megtörte a jeget
„Mikel Arteta érzelmes öltözői csapatbeszédéhez hasonló húrokat pendítettem meg a meccs előtt a fiúknak. A konklúzió azonban sokkal keményebb volt – mondta Molnár-Csikós Ferenc. – Azt mondtam, ha Kaposszekcső ellen nem prezentálunk eredményt, megszüntetem a csapatot, Dalmandon a felnőtt futballnak befellegzett volna. Öt meccs alatt hatvan gólt kaptunk, ami azt jelzi, hogy valamit nem jól csinálunk. Építési vállalkozóként eredmény centrikusan gondolkodom. Az élet döntések sorozata, olykor nehéz a választás, de valakinek a kellemetlen döntés felelősségét is fel kell vállalni. Hétvégén a játékosok nagyon akarták a sikert, szerencsére sikerült pontot szerezni.”
Két és fél év után pontot szerzett a Dalmand a bajnokságban!
A Kaposszekcső elleni találkozó igazi szomszédvári rangadó volt nagy adok-kapokkal.
„Küzdelmes találkozót játszottunk. A vendégek számítottak az ellenállásunkra, de nem gondolták, hogy komoly problémát jelentünk számukra – hangsúlyozta Molnár-Csikós Ferenc. – Tipikus ikszes meccs volt, mindenki kúszott-mászott. Inkább a középpályán gyűrte egymást a két csapat, de mindkét kapu előtt adódott több nagy helyzet. Hajtottak a fiúk, csapatként dolgoztak együtt, le a kalappal előttük. Megérdemelten szereztünk egy pontot, a végén kicsit csalódottak voltunk, hogy nem tudtunk győzni. Kemény mérkőzés volt, de nem durva. Mindenki ismer mindenkit, így nem remegett véres velő a reklámtábla lapján a lefújás után. Szappanyos Szabolcs nagyon jól vezette a találkozót, a lefújás után sem volt vita. Jó volt látni, hogy a két csapat játékosai barátságban váltak el egymástól.
A 8. fordulóban október 26-án Döbröközre látogatnak a dalmandiak. Az elnök úgy véli, ha ezt a játékot nyújtják, okozhatnak kellemetlen pillanatokat a tabella harmadik helyén álló hazaiaknak.