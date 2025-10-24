Az elnök odacsapott az asztalra, kevésen múlt, hogy beszántsa a klubot

Két és fél évig egyre reszketőbb lábakkal cipelte saját batyuját a Dalmand SK, amely a semleges szurkolók csapata: előre kellemes, hátul mókás.

A Dalmand SK csapata bajnoki pontnak örülhetett

Utoljára 2023. április 8-án a Felsőnána elleni 2–2 alkalmával szerzett pontot a bajnokágban az együttes. Akkor vezetőedzőként Molnár-Csikós Ferenc ült a kispadon, aki idén nyáron már elnökként úgy nyilatkozott, hogy sokat vár csapatától. Az élet a legnagyobb rendező. A gárda jelenlegi játékos-edzője, a kórházi szakápolóként dolgozó Botos Gábor – aki bokaszalag-sérülés miatt nem játszhatott volna – nem tudta elcserélni műszakját, így a hétvégi Kaposszekcső-Csikóstőttős elleni bajnokin Molnár-Csikós Ferenc ült le a „szálkásra.”

A Dalmand SK a szomszédvár elleni derbin megtörte a jeget

„Mikel Arteta érzelmes öltözői csapatbeszédéhez hasonló húrokat pendítettem meg a meccs előtt a fiúknak. A konklúzió azonban sokkal keményebb volt – mondta Molnár-Csikós Ferenc. – Azt mondtam, ha Kaposszekcső ellen nem prezentálunk eredményt, megszüntetem a csapatot, Dalmandon a felnőtt futballnak befellegzett volna. Öt meccs alatt hatvan gólt kaptunk, ami azt jelzi, hogy valamit nem jól csinálunk. Építési vállalkozóként eredmény centrikusan gondolkodom. Az élet döntések sorozata, olykor nehéz a választás, de valakinek a kellemetlen döntés felelősségét is fel kell vállalni. Hétvégén a játékosok nagyon akarták a sikert, szerencsére sikerült pontot szerezni.”