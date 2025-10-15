október 15., szerda

1 órája

Digitális táblákkal gyarapodott a Szekszárdi Sakk Klub

Címkék#Gál Péter#Szekszárdi Sportközpont Nkft#szakosztály#Szekszárdi Sakk Klub

Nem akármilyen, a sakkozók számára ideális és minden igényt kielégítő kiegészítőkkel gazdagodott a Szekszárdi Sakk Klub.

Teol.hu

A Szekszárdi Sportközpont Nkft. sakk szakosztályának, a 2024-ben alakult Szekszárdi Sakk Klub célja, hogy újra élessze a szekszárdi sakkot csapat formájában. Emellett az ifjúságnevelést, a közösségépítést és a sportág népszerűsítését tartják fontosnak a Gál Péter vezette egyesületnél. 
A közösen megélt történetek, az elért célok és a megvalósítás élménye, mind olyan tradíciót épít, ami lehetővé teszi egy közösség hosszabb élettartamát. Ennek köszönhetően a csoport taglétszáma folyamatosan nő, az elért eredmények pedig magukért beszélnek, mindig pozitívak és egyre jobbak. 
Most ismét egy nagyot léptek előre a sakk megismertetése, népszerűsítése érdekében. Horváth Gyula, a Sportközpont sportszakmai csoportvezetőjének segítségével támogatót állított maga mögé az egylet. A BHG Alkatrészgyár Kft. három darab DGT közvetítős táblát, és a hozzátartozó DGT 3000-es sakkórákat és kamerákat adományozott a közösségnek.

 

 

