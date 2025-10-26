október 26., vasárnap

Dömötör névnap

12°
+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III-as foci

36 perce

Megint az utolsó percek pecsételték meg a Dombóvár sorsát

Címkék#Dombóvári FC#Balatonlelle SE#NB III-as foci#labdarúgás

Nem tudott nyerni a kiesési rangadón a Dombóvári FC csapata az NB III-as focibajnokságban.

Teol.hu

A szokásos forgatókönyv szerint zajlott a dombóváriak Balatonlelle elleni bajnokija. A 70. percre „elfogyott” a vendéglátó, a hazai cserejátékosokban nem volt átütőerő, míg a vendégeknél a padról beszálló játékosok többet tudtak hozzátenni a mérkőzés alakulásához. A látogató bő tíz perc alatt döntötte el a három pont sorsát. 

Félegyházi Krisztián (b) sem tudott segíteni a dombóvári csapaton 
Fotó: TEOL

NB III Délnyugati-csoport, 13. forduló

Dombóvári FC–Balatonlelle SE 0–3 (0–0)
Dombóvár, Ujvári Kálmán Sporttelep, v.: Borbényi (Csákó, Döbröntey)
Dombóvár: Barkóczy– Sebestyén (Sárosi, 53.), Párkányi, Varga B., Gulyás– Bunevácz (Kilin, 69.), Reizinger, Lódri, Pintér M. (Horváth Á., 81.), Szatmári (Kolesznyikó, a szünetben)– Félegyházi. Edző: Martinka Dániel
Balatonlelle: Bonnyai– Bán (Bereczki, a szünetben), Fazekas Á., Hrabovszki (Kovács K., 86.), Körmendy, Orsós T. (Kelemen, a szünetben), Borbély, Nyitrai (Mácsik, 89.), Molnár K. (Barczi, 63.), Sipaki, Posza. Edző: Kenéz Szabolcs 
Gólszerzők: Kelemen (79.), Körmendy (88., 11-esből), Barczi (91.).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu