Megint az utolsó percek pecsételték meg a Dombóvár sorsát

A szokásos forgatókönyv szerint zajlott a dombóváriak Balatonlelle elleni bajnokija. A 70. percre „elfogyott” a vendéglátó, a hazai cserejátékosokban nem volt átütőerő, míg a vendégeknél a padról beszálló játékosok többet tudtak hozzátenni a mérkőzés alakulásához. A látogató bő tíz perc alatt döntötte el a három pont sorsát.

Félegyházi Krisztián (b) sem tudott segíteni a dombóvári csapaton

Fotó: TEOL

NB III Délnyugati-csoport, 13. forduló

Dombóvári FC–Balatonlelle SE 0–3 (0–0)

Dombóvár, Ujvári Kálmán Sporttelep, v.: Borbényi (Csákó, Döbröntey)

Dombóvár: Barkóczy– Sebestyén (Sárosi, 53.), Párkányi, Varga B., Gulyás– Bunevácz (Kilin, 69.), Reizinger, Lódri, Pintér M. (Horváth Á., 81.), Szatmári (Kolesznyikó, a szünetben)– Félegyházi. Edző: Martinka Dániel

Balatonlelle: Bonnyai– Bán (Bereczki, a szünetben), Fazekas Á., Hrabovszki (Kovács K., 86.), Körmendy, Orsós T. (Kelemen, a szünetben), Borbély, Nyitrai (Mácsik, 89.), Molnár K. (Barczi, 63.), Sipaki, Posza. Edző: Kenéz Szabolcs

Gólszerzők: Kelemen (79.), Körmendy (88., 11-esből), Barczi (91.).