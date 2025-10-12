A tavalyi ezüstérmes Iváncsa a meccs utolsó harmadában felőrölte a Dombóvár ellenállását

A fizikális fölényben, és játékosállományát tekintve is sokkal erősebb tavalyi ezüstérmes ellen becsülettel helytállt a Dombóvári FC gárdája.

A Dombóvári FC a hajrát nem bírta az Iváncsa ellen

Még úgy is, hogy jó néhány játékos sérülés miatt nem állt Martinka Dániel edző rendelkezésére. Nagyot küzdött a DFC, amely a szünet után egy pontrúgást követően vezetést szerzett. A Fejér vármegyei együttes azonban kilenc perc alatt fordítani tudott, majd az utolsó 15-20 percben a jól beszálló cserejátékosainak köszönhetően felőrölte a vendéglátó ellenállását.

Az újonc dombóvári alakulatnak a játékvezetéssel sincs szerencséje, a 10. fordulóban a PTE-PEAC ellen, az Iváncsa ellen pedig 1–1-es állásnál egy tizenegyes szituáció után maradt néma a síp.

NB III Délnyugati-csoport, 11. forduló

Dombóvári FC–Iváncsa KSE 1–4 (0–0). Dombóvár, v.: Székely (Pavlovics, Keszthelyi)

Dombóvár: Nagy Sz.– Sebestyén B., Sárosi, Varga B., Pataki (Bunevácz, 56.)– Reizinger D., Lódri (Hetesi, 85.)– Gulyás, Kilin, Kolesznyikó (Szabó D., 72.)– Félegyházi (Mayer, 72.). Edző: Martinka Dániel

Iváncsa: Varga Á.– Abért, Ivádi (Emperger, 74.), Szilvási (Lőrinc, 84.), Kovács S. (Király, 84.), Monori (Kovács D., 74.), Kiatipisz, Aradi Cs., Bakó (László T., a szünetben), Budai, Madarász. Edző: Tóth András

Gólszerző: Félegyházi (47.), illetve László T. (81., 92.), Monori (52.), Aradi Cs. (61.).

